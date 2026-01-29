Стриминговый сервис Netflix анонсировал 4-й сезон "Бриджертонов" с Бенедиктом в центре сюжета

Стриминговая платформа Netflix обнародовала превью первого эпизода четвертого сезона сериала "Бриджертоны", в котором раскрыла старт новой сюжетной линии и главного героя сезона, сообщает УНН со ссылкой на Tudum от Netflix.

Детали

Из опубликованного фрагмента стало известно, что центральным персонажем четвертого сезона станет Бенедикт Бриджертон - второй сын семьи Бриджертонов, который ранее избегал серьезных обязательств и светских ожиданий. Именно его история откроет новую главу сериала.

События первого эпизода начинаются с маскарадного бала, организованного леди Вайолет Бриджертон. Во время вечера Бенедикт знакомится с таинственной женщиной, которую в превью называют "леди в серебре". Эта встреча становится ключевой для дальнейшего развития сюжета и запускает главную романтическую линию сезона.

Четвертый сезон сериала основан на романе Джулии Куинн "Предложение от джентльмена", который в книжной серии посвящен именно Бенедикту Бриджертону. Как и предыдущие сезоны, новые эпизоды сочетают эстетику эпохи Регентства с современной подачей драмы и романтики.

Премьера первой части четвертого сезона Bridgerton состоится 29 января 2026 года - зрителям станут доступны четыре эпизода. Вторая часть сезона запланирована на 26 февраля 2026 года.

Сериал "Бриджертоны" является одним из самых успешных проектов Netflix и стабильно входит в число самых популярных костюмированных драм платформы.

Страсть, месть и Марго Робби: премьера "Грозового перевала" запланирована на 13 февраля