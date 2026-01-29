Стримінг Netflix анонсував 4-й сезон "Бріджертонів" з Бенедиктом у центрі сюжету

Стримінгова платформа Netflix оприлюднила прев’ю першого епізоду четвертого сезону серіалу "Бріджертони", у якому розкрила старт нової сюжетної лінії та головного героя сезону, повідомляє УНН з посиланням на Tudum від Netflix.

Деталі

З опублікованого фрагмента стало відомо, що центральним персонажем четвертого сезону стане Бенедикт Бріджертон - другий син родини Бріджертонів, який раніше уникав серйозних зобов’язань і світських очікувань. Саме його історія відкриє нову главу серіалу.

Події першого епізоду розпочинаються з маскарадного балу, організованого леді Вайолет Бріджертон. Під час вечора Бенедикт знайомиться з таємничою жінкою, яку у прев’ю називають "леді у сріблі". Ця зустріч стає ключовою для подальшого розвитку сюжету та запускає головну романтичну лінію сезону.

Четвертий сезон серіалу базується на романі Джулії Квінн "Пропозиція від джентльмена", який у книжковій серії присвячений саме Бенедикту Бріджертону. Як і попередні сезони, нові епізоди поєднують естетику епохи Регентства з сучасною подачею драми та романтики.

Прем’єра першої частини четвертого сезону Bridgerton відбудеться 29 січня 2026 року - глядачам стануть доступні чотири епізоди. Друга частина сезону запланована на 26 лютого 2026 року.

Серіал "Бріджертони" є одним із найуспішніших проєктів Netflix і стабільно входить до числа найпопулярніших костюмованих драм платформи.

