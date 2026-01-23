$43.170.01
ukenru
19:10 • 972 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 4210 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 15193 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 16403 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 15386 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 23054 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 47998 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21383 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24288 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
23 січня, 08:25 • 33125 перегляди
Питання Донбасу "ключове", його будуть обговорювати в Абу-Дабі - Зеленський
Пристрасть, помста і Марґо Роббі: прем'єра "Буремного перевалу" запланована на 13 лютого

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Офіційний трейлер, опублікований восени 2025 року, вже зібрав мільйони переглядів у мережі. У ньому показані широкі пейзажі Йоркширу, драматичні сцени між Кетрін Ерншоу та Гіткліфом, а також сучасна музика, яка підсилює напруження та емоційність.

Пристрасть, помста і Марґо Роббі: прем'єра "Буремного перевалу" запланована на 13 лютого

Класичний готичний роман Емілі Бронте "Буремний перевал" знову оживе на екрані. Цього разу адаптацією займалася британська сценаристка і режисерка Емеральд Феннелл. У головних ролях виступають Марґо Роббі та Джейкоб Елорді, а прем’єра стрічки запланована на 13 лютого 2026 року, напередодні Дня святого Валентина, передає УНН.

Трейлер: перші кадри

Офіційний трейлер, опублікований восени 2025 року, вже зібрав мільйони переглядів у мережі. У ньому показані широкі пейзажі Йоркширу, драматичні сцени між Кетрін Ерншоу та Гіткліфом, а також сучасна музика, яка підсилює напруження та емоційність. 

Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10.10.25, 14:09 • 75002 перегляди

Історія екранізацій "Буремного перевалу":

  • 1939 рік — перша широко відома версія з Лоуренсом Олів’є;
    • 1992 рік — адаптація з Рейфом Файнсом і Жюліет Біньйош;
      • 2011 рік — британський фільм з Томом Гардіном і Аббі Корніш;
        • окрім того, існують численні телевізійні та міжнародні інтерпретації роману.

          Кожна адаптація пропонувала власний погляд на складні взаємини героїв та драматичні конфлікти твору.

          Режисер DC Studios заявив, що майбутнє Марго Роббі в ролі Харлі Квінн стане відомим пізніше14.08.25, 09:52 • 3281 перегляд

          Судячи з трейлеру, стрічка поєднує готичну атмосферу книги із сучасним поглядом на інтерпритацію сцен, описаних Емілі Бронте. Безумовно, екранізація класичного готичного роману є найбільш очікуваною прем’єрою початку року. 

          Станіслав Кармазін

