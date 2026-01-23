Пристрасть, помста і Марґо Роббі: прем'єра "Буремного перевалу" запланована на 13 лютого

Класичний готичний роман Емілі Бронте "Буремний перевал" знову оживе на екрані. Цього разу адаптацією займалася британська сценаристка і режисерка Емеральд Феннелл. У головних ролях виступають Марґо Роббі та Джейкоб Елорді, а прем’єра стрічки запланована на 13 лютого 2026 року, напередодні Дня святого Валентина, передає УНН.

Трейлер: перші кадри

Офіційний трейлер, опублікований восени 2025 року, вже зібрав мільйони переглядів у мережі. У ньому показані широкі пейзажі Йоркширу, драматичні сцени між Кетрін Ерншоу та Гіткліфом, а також сучасна музика, яка підсилює напруження та емоційність.

Історія екранізацій "Буремного перевалу":

1939 рік — перша широко відома версія з Лоуренсом Олів’є;

— перша широко відома версія з Лоуренсом Олів’є; 1992 рік — адаптація з Рейфом Файнсом і Жюліет Біньйош;

— адаптація з Рейфом Файнсом і Жюліет Біньйош; 2011 рік — британський фільм з Томом Гардіном і Аббі Корніш;

— британський фільм з Томом Гардіном і Аббі Корніш; окрім того, існують численні телевізійні та міжнародні інтерпретації роману.

Кожна адаптація пропонувала власний погляд на складні взаємини героїв та драматичні конфлікти твору.

Судячи з трейлеру, стрічка поєднує готичну атмосферу книги із сучасним поглядом на інтерпритацію сцен, описаних Емілі Бронте. Безумовно, екранізація класичного готичного роману є найбільш очікуваною прем’єрою початку року.