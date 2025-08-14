Режисер DC Studios заявив, що майбутнє Марго Роббі в ролі Харлі Квінн у DC стане відомим пізніше

Режисер і креативний керівник DC Studios Джеймс Ганн заявив, що доля Марго Роббі в образі Харлі Квінн у новому всесвіті DC поки що залишається таємницею, але натякнув на можливе повернення Ідріса Ельби як Бладспорту. Про це пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

У нещодавньому інтерв'ю Entertainment Weekly Ганна запитали, чи повернеться Роббі до ролі антигероя в майбутніх проєктах DC.

Це стане відомо пізніше - коротко відповів режисер.

Хоча майбутнє Харлі Квінн у всесвіті DC залишається невизначеним, Ганн чітко дав зрозуміти, що хоче побачити повернення ще одного члена "Загону самогубців" - Бладспорту Ідріса Ельби.

Я точно завжди шукаю місце для Bloodsport і намагаюся це з'ясувати. Тож побачимо, що вийде - сказав він.

Доповнення

Роббі зіграла праву руку Джокера у трьох фільмах DC. Спочатку у фільмі "Загін самогубців" 2016 року, потім у фільмі "Хижі птахи" 2020 року і, нарешті, у фільмі Ганна "Загін самогубців" 2021 року.

Ще у 2020 році Роббі розповіла Variety, що "закохалася" в Харлі Квінн під час зйомок першого фільму "Загін самогубців". Вона пояснила, що заглибилася в дослідження персонажа, слухаючи виступи жінок із шизофренією на TED та читаючи купу коміксів.

У Харлі така непередбачувана натура, що означає, що вона може реагувати будь-яким чином на будь-яку ситуацію, що для акторки є просто даром - сказала вона.

Фанати можуть побачити Харлі в довгоочікуваному фільмі Метта Рівза "Бетмен. Частина II", враховуючи її зв'язок з коміксами. Однак перший "Бетмен" вийшов у березні 2022 року, за кілька місяців до того, як Ганн і Пітер Сафран почали роботу в DC Studios. Тож незрозуміло, чи буде ця франшиза вплетена у взаємопов'язаний всесвіт Ганна. Інші майбутні проєкти DC включають "Глиняне обличчя" та "Диво-жінку".

