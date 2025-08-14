$41.430.02
Ексклюзив
06:07 • 1718 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 14496 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 30458 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 35743 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 37213 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 40539 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 74986 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77324 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 149161 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66502 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Режисер DC Studios заявив, що майбутнє Марго Роббі в ролі Харлі Квінн у DC стане відомим пізніше

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Джеймс Ганн не розкриває, чи повернеться Марго Роббі до ролі Харлі Квінн у майбутніх проєктах DC. Однак режисер натякає на можливе повернення Ідріса Ельби як Бладспорта.

Режисер DC Studios заявив, що майбутнє Марго Роббі в ролі Харлі Квінн у DC стане відомим пізніше

Режисер і креативний керівник DC Studios Джеймс Ганн заявив, що доля Марго Роббі в образі Харлі Квінн у новому всесвіті DC поки що залишається таємницею, але натякнув на можливе повернення Ідріса Ельби як Бладспорту. Про це пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

У нещодавньому інтерв'ю Entertainment Weekly Ганна запитали, чи повернеться Роббі до ролі антигероя в майбутніх проєктах DC.

Це стане відомо пізніше

- коротко відповів режисер.

Хоча майбутнє Харлі Квінн у всесвіті DC залишається невизначеним, Ганн чітко дав зрозуміти, що хоче побачити повернення ще одного члена "Загону самогубців" - Бладспорту Ідріса Ельби.

Я точно завжди шукаю місце для Bloodsport і намагаюся це з'ясувати. Тож побачимо, що вийде

 - сказав він.

Доповнення

Роббі зіграла праву руку Джокера у трьох фільмах DC. Спочатку у фільмі "Загін самогубців" 2016 року, потім у фільмі "Хижі птахи" 2020 року і, нарешті, у фільмі Ганна "Загін самогубців" 2021 року.

Ще у 2020 році Роббі розповіла Variety, що "закохалася" в Харлі Квінн під час зйомок першого фільму "Загін самогубців". Вона пояснила, що заглибилася в дослідження персонажа, слухаючи виступи жінок із шизофренією на TED та читаючи купу коміксів.

У Харлі така непередбачувана натура, що означає, що вона може реагувати будь-яким чином на будь-яку ситуацію, що для акторки є просто даром - сказала вона.

Фанати можуть побачити Харлі в довгоочікуваному фільмі Метта Рівза "Бетмен. Частина II", враховуючи її зв'язок з коміксами. Однак перший "Бетмен" вийшов у березні 2022 року, за кілька місяців до того, як Ганн і Пітер Сафран почали роботу в DC Studios. Тож незрозуміло, чи буде ця франшиза вплетена у взаємопов'язаний всесвіт Ганна. Інші майбутні проєкти DC включають "Глиняне обличчя" та "Диво-жінку".

"Супермен" на службі Трампа: актор Дін Кейн стане агентом ICE і підтримає масову депортацію07.08.25, 10:58 • 3384 перегляди

Альона Уткіна

Новини Світу