"Супермен" на службі Трампа: актор Дін Кейн стане агентом ICE і підтримає масову депортацію

Колишній виконавець ролі Супермена, актор Дін Кейн, публічно заявив про своє рішення приєднатися до Імміграційної та митної служби США (ICE). Він має намір особисто підтримати політику Дональда Трампа щодо жорсткої депортації мігрантів – і вже готується скласти присягу. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Дін Кейн – актор, відомий глядачам за роллю Супермена у серіалі "Лоїс і Кларк" – несподівано для багатьох вирішив змінити кіношну суперсилу на реальну форму федерального агента. У нещодавньому інтерв’ю на Fox News Кейн заявив, що приєднується до ICE – американської служби з контролю над імміграцією, яка нині активно підтримує програму масових депортацій адміністрації президента США Трампа.

Я вже був помічником шерифа та резервним поліцейським. Але після того, як я поділився відео ICE у себе в Instagram, усе закрутилось. Я поговорив з агентами – і готовий скласти присягу найближчим часом - сказав Кейн для Fox News.

Його рішення збіглося з активною фазою кампанії Трампа з посилення імміграційного контролю: ICE отримала рекордне фінансування – $75 мільярдів – на наймання ще 10 тисяч нових агентів до 2029 року. Служба вже проводить до 3000 арештів на день. Причому рейди часто супроводжуються критикою через затримання людей без належної перевірки правового статусу – в тому числі легальних резидентів і навіть громадян США.

Ця країна створена патріотами, які діяли рішуче, навіть коли це не було популярно. Я вірю, що роблю правильний крок - зазначив Кейн.

Він також закликав інших ветеранів правоохоронних органів приєднуватися до нього, щоб "захистити Америку".

Однак дії ICE викликають хвилю протестів по всій країні. Людей затримують на вулицях, а активістів, які знімають арешти або висловлюють протест, переслідує влада. Критики називають агентство "таємним інструментом" адміністрації Трампа та звинувачують у порушенні основних прав.

Це не перше гучне висловлювання Кейна. Раніше він розкритикував нову інтерпретацію Супермена від режисера Джеймса Ганна, назвавши фільм "прокинутим" через те, що образ героя позиціонували як іммігранта. Кейн також публічно висловлював невдоволення оновленнями класичних персонажів Disney.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив про необхідність позбутися небезпечних злочинців у США, зокрема тих, хто давно проживає в країні та народився там. Це стане наступним кроком після зміни політики депортацій, яка нині зосереджена на "найнебезпечніших" мігрантах.

Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа депортувати мігрантів до третіх країн, навіть якщо ці країни не є їхніми рідними. Це рішення скасовує попередній судовий вердикт і дозволяє висилати осіб до зон конфлікту.