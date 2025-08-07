$41.610.07
48.290.19
ukenru
Эксклюзив
08:14 • 2738 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 8830 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 20494 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 42567 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 48358 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 97560 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 67978 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61491 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47821 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 101718 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
"Супермен" на службе Трампа: актер Дин Кейн станет агентом ICE и поддержит массовую депортацию

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Актер Дин Кейн, известный ролью Супермена, стал агентом ICE, чтобы поддержать массовые депортации мигрантов. Его решение совпадает с усилением иммиграционного контроля в США.

"Супермен" на службе Трампа: актер Дин Кейн станет агентом ICE и поддержит массовую депортацию

Бывший исполнитель роли Супермена, актер Дин Кейн, публично заявил о своем решении присоединиться к Иммиграционной и таможенной службе США (ICE). Он намерен лично поддержать политику Дональда Трампа по жесткой депортации мигрантов – и уже готовится принять присягу. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Дин Кейн – актер, известный зрителям по роли Супермена в сериале "Лоис и Кларк" – неожиданно для многих решил сменить киношную суперсилу на реальную форму федерального агента. В недавнем интервью на Fox News Кейн заявил, что присоединяется к ICE – американской службе по контролю над иммиграцией, которая сейчас активно поддерживает программу массовых депортаций администрации президента США Трампа.

Я уже был помощником шерифа и резервным полицейским. Но после того, как я поделился видео ICE у себя в Instagram, все закрутилось. Я поговорил с агентами – и готов принять присягу в ближайшее время

- сказал Кейн для Fox News. 

Его решение совпало с активной фазой кампании Трампа по усилению иммиграционного контроля: ICE получила рекордное финансирование – $75 миллиардов – на найм еще 10 тысяч новых агентов до 2029 года. Служба уже проводит до 3000 арестов в день. Причем рейды часто сопровождаются критикой из-за задержания людей без надлежащей проверки правового статуса – в том числе легальных резидентов и даже граждан США.

Эта страна создана патриотами, которые действовали решительно, даже когда это не было популярно. Я верю, что делаю правильный шаг

- отметил Кейн.

Он также призвал других ветеранов правоохранительных органов присоединяться к нему, чтобы "защитить Америку".

Однако действия ICE вызывают волну протестов по всей стране. Людей задерживают на улицах, а активистов, снимающих аресты или выражающих протест, преследуют власти. Критики называют агентство "тайным инструментом" администрации Трампа и обвиняют в нарушении основных прав.

Это не первое громкое высказывание Кейна. Ранее он раскритиковал новую интерпретацию Супермена от режиссера Джеймса Ганна, назвав фильм "проснувшимся" из-за того, что образ героя позиционировали как иммигранта. Кейн также публично выражал недовольство обновлениями классических персонажей Disney.

Напомним

Дональд Трамп заявил о необходимости избавиться от опасных преступников в США, в частности тех, кто давно проживает в стране и родился там. Это станет следующим шагом после изменения политики депортаций, которая сейчас сосредоточена на "самых опасных" мигрантах.

Верховный суд США разрешил администрации Трампа депортировать мигрантов в третьи страны, даже если эти страны не являются их родными. Это решение отменяет предыдущий судебный вердикт и позволяет высылать лиц в зоны конфликта.

Лилия Подоляк

