"Супермен" на службе Трампа: актер Дин Кейн станет агентом ICE и поддержит массовую депортацию

Бывший исполнитель роли Супермена, актер Дин Кейн, публично заявил о своем решении присоединиться к Иммиграционной и таможенной службе США (ICE). Он намерен лично поддержать политику Дональда Трампа по жесткой депортации мигрантов – и уже готовится принять присягу. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Подробности

Дин Кейн – актер, известный зрителям по роли Супермена в сериале "Лоис и Кларк" – неожиданно для многих решил сменить киношную суперсилу на реальную форму федерального агента. В недавнем интервью на Fox News Кейн заявил, что присоединяется к ICE – американской службе по контролю над иммиграцией, которая сейчас активно поддерживает программу массовых депортаций администрации президента США Трампа.

Я уже был помощником шерифа и резервным полицейским. Но после того, как я поделился видео ICE у себя в Instagram, все закрутилось. Я поговорил с агентами – и готов принять присягу в ближайшее время - сказал Кейн для Fox News.

Его решение совпало с активной фазой кампании Трампа по усилению иммиграционного контроля: ICE получила рекордное финансирование – $75 миллиардов – на найм еще 10 тысяч новых агентов до 2029 года. Служба уже проводит до 3000 арестов в день. Причем рейды часто сопровождаются критикой из-за задержания людей без надлежащей проверки правового статуса – в том числе легальных резидентов и даже граждан США.

Эта страна создана патриотами, которые действовали решительно, даже когда это не было популярно. Я верю, что делаю правильный шаг - отметил Кейн.

Он также призвал других ветеранов правоохранительных органов присоединяться к нему, чтобы "защитить Америку".

Однако действия ICE вызывают волну протестов по всей стране. Людей задерживают на улицах, а активистов, снимающих аресты или выражающих протест, преследуют власти. Критики называют агентство "тайным инструментом" администрации Трампа и обвиняют в нарушении основных прав.

Это не первое громкое высказывание Кейна. Ранее он раскритиковал новую интерпретацию Супермена от режиссера Джеймса Ганна, назвав фильм "проснувшимся" из-за того, что образ героя позиционировали как иммигранта. Кейн также публично выражал недовольство обновлениями классических персонажей Disney.

Напомним

Дональд Трамп заявил о необходимости избавиться от опасных преступников в США, в частности тех, кто давно проживает в стране и родился там. Это станет следующим шагом после изменения политики депортаций, которая сейчас сосредоточена на "самых опасных" мигрантах.

Верховный суд США разрешил администрации Трампа депортировать мигрантов в третьи страны, даже если эти страны не являются их родными. Это решение отменяет предыдущий судебный вердикт и позволяет высылать лиц в зоны конфликта.