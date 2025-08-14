Режиссер DC Studios заявил, что будущее Марго Робби в роли Харли Квинн в DC станет известно позже

$41.430.02
Эксклюзив
06:07 • 1544 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 14295 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 30295 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 35588 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 37091 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 40480 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 74945 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77315 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 149044 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66493 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
«Коаліція охочих»: Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у «мирній» угоді13 августа, 23:47 • 5104 просмотра
США и Россия обсуждают оккупацию Украины по модели Израиля - источники The TimesPhoto14 августа, 00:06 • 8028 просмотра
Массовые протесты в Сербии: известно о десятках раненыхVideo01:04 • 7586 просмотра
Трамп давно прагнул встречи с путиным, но рискует "попасть в ловушку" - The Atlantic01:32 • 3964 просмотра
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны04:22 • 8574 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 149044 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 124859 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 115637 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 126523 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 97528 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Великобритания
Германия
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 23691 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 46308 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 99681 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 116225 просмотра
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo12 августа, 18:19 • 48927 просмотра
Таймс
Шахед-136
Нефть марки Brent
Криптовалюта
Режиссер DC Studios заявил, что будущее Марго Робби в роли Харли Квинн в DC станет известно позже

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Джеймс Ганн не раскрывает, вернется ли Марго Робби к роли Харли Квинн в будущих проектах DC. Однако режиссер намекает на возможное возвращение Идриса Эльбы в роли Бладспорта.

Режиссер DC Studios заявил, что будущее Марго Робби в роли Харли Квинн в DC станет известно позже

Режиссер и креативный руководитель DC Studios Джеймс Ганн заявил, что судьба Марго Робби в образе Харли Квинн в новой вселенной DC пока остается тайной, но намекнул на возможное возвращение Идриса Эльбы в роли Бладспорта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

В недавнем интервью Entertainment Weekly Ганна спросили, вернется ли Робби к роли антигероя в будущих проектах DC.

Это станет известно позже

- коротко ответил режиссер.

Хотя будущее Харли Квинн во вселенной DC остается неопределенным, Ганн четко дал понять, что хочет увидеть возвращение еще одного члена "Отряда самоубийц" - Бладспорта Идриса Эльбы.

Я точно всегда ищу место для Bloodsport и стараюсь это выяснить. Так что посмотрим, что получится

 - сказал он.

Дополнение

Робби сыграла правую руку Джокера в трех фильмах DC. Сначала в фильме "Отряд самоубийц" 2016 года, затем в фильме "Хищные птицы" 2020 года и, наконец, в фильме Ганна "Отряд самоубийц" 2021 года.

Еще в 2020 году Робби рассказала Variety, что "влюбилась" в Харли Квинн во время съемок первого фильма "Отряд самоубийц". Она объяснила, что углубилась в исследование персонажа, слушая выступления женщин с шизофренией на TED и читая кучу комиксов.

У Харли такая непредсказуемая натура, что означает, что она может реагировать любым образом на любую ситуацию, что для актрисы является просто даром

- сказала она.

Фанаты могут увидеть Харли в долгожданном фильме Мэтта Ривза "Бэтмен. Часть II", учитывая ее связь с комиксами. Однако первый "Бэтмен" вышел в марте 2022 года, за несколько месяцев до того, как Ганн и Питер Сафран начали работу в DC Studios. Так что непонятно, будет ли эта франшиза вплетена во взаимосвязанную вселенную Ганна. Другие будущие проекты DC включают "Глиняное лицо" и "Чудо-женщину".

"Супермен" на службе Трампа: актер Дин Кейн станет агентом ICE и поддержит массовую депортацию07.08.2025, 10:58 • 3384 просмотра

Алена Уткина

Новости Мира