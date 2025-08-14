Режиссер DC Studios заявил, что будущее Марго Робби в роли Харли Квинн в DC станет известно позже

Режиссер и креативный руководитель DC Studios Джеймс Ганн заявил, что судьба Марго Робби в образе Харли Квинн в новой вселенной DC пока остается тайной, но намекнул на возможное возвращение Идриса Эльбы в роли Бладспорта. Об этом пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

В недавнем интервью Entertainment Weekly Ганна спросили, вернется ли Робби к роли антигероя в будущих проектах DC.

Это станет известно позже - коротко ответил режиссер.

Хотя будущее Харли Квинн во вселенной DC остается неопределенным, Ганн четко дал понять, что хочет увидеть возвращение еще одного члена "Отряда самоубийц" - Бладспорта Идриса Эльбы.

Я точно всегда ищу место для Bloodsport и стараюсь это выяснить. Так что посмотрим, что получится - сказал он.

Дополнение

Робби сыграла правую руку Джокера в трех фильмах DC. Сначала в фильме "Отряд самоубийц" 2016 года, затем в фильме "Хищные птицы" 2020 года и, наконец, в фильме Ганна "Отряд самоубийц" 2021 года.

Еще в 2020 году Робби рассказала Variety, что "влюбилась" в Харли Квинн во время съемок первого фильма "Отряд самоубийц". Она объяснила, что углубилась в исследование персонажа, слушая выступления женщин с шизофренией на TED и читая кучу комиксов.

У Харли такая непредсказуемая натура, что означает, что она может реагировать любым образом на любую ситуацию, что для актрисы является просто даром - сказала она.

Фанаты могут увидеть Харли в долгожданном фильме Мэтта Ривза "Бэтмен. Часть II", учитывая ее связь с комиксами. Однако первый "Бэтмен" вышел в марте 2022 года, за несколько месяцев до того, как Ганн и Питер Сафран начали работу в DC Studios. Так что непонятно, будет ли эта франшиза вплетена во взаимосвязанную вселенную Ганна. Другие будущие проекты DC включают "Глиняное лицо" и "Чудо-женщину".

"Супермен" на службе Трампа: актер Дин Кейн станет агентом ICE и поддержит массовую депортацию