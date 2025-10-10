Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі

$41.400.09
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит
09:44 • 16912 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
09:08 • 12288 перегляди
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо
07:24 • 14750 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
10 жовтня, 03:50 • 16305 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 24715 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 44824 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 35480 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41970 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 42198 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
Популярнi новини
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на Запоріжжя
10 жовтня, 02:12 • 25674 перегляди
У Китаї знайшли скам'янілість "дракона" віком 240 мільйонів років
10 жовтня, 04:30 • 12625 перегляди
Нічна атака рф залишила до 28 тисяч родин без світла на Київщині: показали наслідки
10 жовтня, 05:21 • 13982 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
06:38 • 20168 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам
09:18 • 10101 перегляди
Публікації
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo10:53 • 9870 перегляди
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх 09:44 • 16923 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
9 жовтня, 12:21 • 71643 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило "найдешевшого аналога" рятує ваш гаманець
9 жовтня, 09:40 • 78425 перегляди
"Законопроєкт приховають": що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 09:10 • 72547 перегляди
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 72547 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі
11:09 • 3832 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом Гаррі
10:04 • 8920 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
9 жовтня, 12:21 • 71643 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах
9 жовтня, 06:39 • 31144 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі

Київ • УНН

 • 3832 перегляди

Бредлі Купер веде переговори щодо головної ролі у приквелі “Одинадцяти друзів Оушена” разом з Марго Роббі. Події фільму розгортатимуться в Європі 1960-х років, до оригінальної стрічки 2001 року.

Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі

Бредлі Купер веде переговори щодо головної ролі в приквелі культового фільму "Одинадцять друзів Оушена", де його партнеркою стане Марго Роббі. Події нового фільму розгортатимуться перед подіями оригінальної стрічки 2001 року, пише УНН із посиланням на Variety.

Бредлі Купер веде переговори щодо участі в головній ролі у приквелі фільму "Одинадцять друзів Оушена" разом з Марго Роббі

- пише видання.

Очікується, що події приквелу відбуватимуться до історії, показаної в комедії Стівена Содерберга "Одинадцять друзів Оушена" 2001 року, у якій Джордж Клуні, Метт Деймон, Бред Пітт та Джулія Робертс зіграли групу шахраїв, які пограбували казино в Лас-Вегасі на сотні мільйонів доларів. Згодом у фільму з'явилося ще "продовження", але всі ці стрічки ґрунтуються на оригінальному фільмі 1960-х років "11 друзів Оушена" за участі Френка Сінатри.

Режисером приквелу, як вказано, стане Лі Айзек Чанг, відомий по фільму "Твістери", який замінив Джея Роуча, спочатку призначеного на цю роль. Над сценарієм працює Керрі Соломон, а дія фільму, за попередніми повідомленнями, відбуватиметься в Європі 1960-х років.

Назва проєкту поки не підтверджена, проте відомо, що це буде окремий епізод франшизи. Водночас Джордж Клуні нещодавно повідомив про плани зняти "Чотирнадцять друзів Оушена" разом із Меттом Деймоном, Бредом Піттом та Джулією Робертс, тож можна здогадатися, яку назву матиме нова місія Роббі та Купера.

Наступним проєктом Бредлі Купера стане драматична комедія "Is This Thing On?", світова прем'єра якої відбудеться цієї п’ятниці на Нью-Йоркському кінофестивалі. Стрічка, натхненна життям британського коміка Джона Бішопа, з Віллом Арнеттом та Лорою Дерн у головних ролях, стане третьою режисерською роботою Купера після "A Star Is Born" та "Maestro".

Альона Уткіна

