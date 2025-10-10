Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі
Київ • УНН
Бредлі Купер веде переговори щодо головної ролі у приквелі “Одинадцяти друзів Оушена” разом з Марго Роббі. Події фільму розгортатимуться в Європі 1960-х років, до оригінальної стрічки 2001 року.
Очікується, що події приквелу відбуватимуться до історії, показаної в комедії Стівена Содерберга "Одинадцять друзів Оушена" 2001 року, у якій Джордж Клуні, Метт Деймон, Бред Пітт та Джулія Робертс зіграли групу шахраїв, які пограбували казино в Лас-Вегасі на сотні мільйонів доларів. Згодом у фільму з'явилося ще "продовження", але всі ці стрічки ґрунтуються на оригінальному фільмі 1960-х років "11 друзів Оушена" за участі Френка Сінатри.
Режисером приквелу, як вказано, стане Лі Айзек Чанг, відомий по фільму "Твістери", який замінив Джея Роуча, спочатку призначеного на цю роль. Над сценарієм працює Керрі Соломон, а дія фільму, за попередніми повідомленнями, відбуватиметься в Європі 1960-х років.
Назва проєкту поки не підтверджена, проте відомо, що це буде окремий епізод франшизи. Водночас Джордж Клуні нещодавно повідомив про плани зняти "Чотирнадцять друзів Оушена" разом із Меттом Деймоном, Бредом Піттом та Джулією Робертс, тож можна здогадатися, яку назву матиме нова місія Роббі та Купера.
Доповнення
Наступним проєктом Бредлі Купера стане драматична комедія "Is This Thing On?", світова прем'єра якої відбудеться цієї п’ятниці на Нью-Йоркському кінофестивалі. Стрічка, натхненна життям британського коміка Джона Бішопа, з Віллом Арнеттом та Лорою Дерн у головних ролях, стане третьою режисерською роботою Купера після "A Star Is Born" та "Maestro".
