Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби
Киев • УНН
Брэдли Купер ведет переговоры о главной роли в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» вместе с Марго Робби. События фильма будут разворачиваться в Европе 1960-х годов, до оригинальной ленты 2001 года.
Брэдли Купер ведет переговоры о главной роли в приквеле культового фильма "Одиннадцать друзей Оушена", где его партнершей станет Марго Робби. События нового фильма будут разворачиваться до событий оригинальной ленты 2001 года, пишет УНН со ссылкой на Variety.
Брэдли Купер ведет переговоры об участии в главной роли в приквеле фильма "Одиннадцать друзей Оушена" вместе с Марго Робби
Ожидается, что события приквела будут происходить до истории, показанной в комедии Стивена Содерберга "Одиннадцать друзей Оушена" 2001 года, в которой Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Брэд Питт и Джулия Робертс сыграли группу мошенников, ограбивших казино в Лас-Вегасе на сотни миллионов долларов. Впоследствии у фильма появилось еще "продолжение", но все эти ленты основаны на оригинальном фильме 1960-х годов "11 друзей Оушена" с участием Фрэнка Синатры.
Режиссером приквела, как указано, станет Ли Айзек Чанг, известный по фильму "Твистеры", который заменил Джея Роуча, изначально назначенного на эту роль. Над сценарием работает Керри Соломон, а действие фильма, по предварительным сообщениям, будет происходить в Европе 1960-х годов.
Название проекта пока не подтверждено, однако известно, что это будет отдельный эпизод франшизы. В то же время Джордж Клуни недавно сообщил о планах снять "Четырнадцать друзей Оушена" вместе с Мэттом Дэймоном, Брэдом Питтом и Джулией Робертс, так что можно догадаться, какое название будет иметь новая миссия Робби и Купера.
Дополнение
Следующим проектом Брэдли Купера станет драматическая комедия "Is This Thing On?", мировая премьера которой состоится в эту пятницу на Нью-Йоркском кинофестивале. Лента, вдохновленная жизнью британского комика Джона Бишопа, с Уиллом Арнеттом и Лорой Дерн в главных ролях, станет третьей режиссерской работой Купера после "A Star Is Born" и "Maestro".
Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров03.06.25, 09:54 • 121548 просмотров