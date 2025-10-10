Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби

$41.400.09
09:44 • 15459 просмотра
09:38 • 10868 просмотра
Аварийные отключения уже отменили в трех городах, свет вернули 270 тыс. киевлян - Минэнерго
09:08 • 11625 просмотра
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
07:24 • 14232 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50 • 16070 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 24555 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 44755 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 41903 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 42191 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Вся Украина — под ракетной угрозой: россияне подняли в воздух МиГ-31К, зафиксированы пуски «Кинжалов»10 октября, 02:01 • 13631 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на ЗапорожьеPhotoVideo10 октября, 02:12 • 24947 просмотра
В Китае нашли окаменелость "дракона" возрастом 240 миллионов лет10 октября, 04:30 • 11886 просмотра
Ночная атака рф оставила до 28 тысяч семей без света в Киевской области: показали последствияPhotoVideo10 октября, 05:21 • 13239 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго06:38 • 19435 просмотра
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать09:44 • 15465 просмотра
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби

Киев • УНН

 • 3012 просмотра

Брэдли Купер ведет переговоры о главной роли в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена» вместе с Марго Робби. События фильма будут разворачиваться в Европе 1960-х годов, до оригинальной ленты 2001 года.

Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби

Брэдли Купер ведет переговоры о главной роли в приквеле культового фильма "Одиннадцать друзей Оушена", где его партнершей станет Марго Робби. События нового фильма будут разворачиваться до событий оригинальной ленты 2001 года, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Брэдли Купер ведет переговоры об участии в главной роли в приквеле фильма "Одиннадцать друзей Оушена" вместе с Марго Робби

- пишет издание.

Ожидается, что события приквела будут происходить до истории, показанной в комедии Стивена Содерберга "Одиннадцать друзей Оушена" 2001 года, в которой Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Брэд Питт и Джулия Робертс сыграли группу мошенников, ограбивших казино в Лас-Вегасе на сотни миллионов долларов. Впоследствии у фильма появилось еще "продолжение", но все эти ленты основаны на оригинальном фильме 1960-х годов "11 друзей Оушена" с участием Фрэнка Синатры.

Режиссером приквела, как указано, станет Ли Айзек Чанг, известный по фильму "Твистеры", который заменил Джея Роуча, изначально назначенного на эту роль. Над сценарием работает Керри Соломон, а действие фильма, по предварительным сообщениям, будет происходить в Европе 1960-х годов.

Название проекта пока не подтверждено, однако известно, что это будет отдельный эпизод франшизы. В то же время Джордж Клуни недавно сообщил о планах снять "Четырнадцать друзей Оушена" вместе с Мэттом Дэймоном, Брэдом Питтом и Джулией Робертс, так что можно догадаться, какое название будет иметь новая миссия Робби и Купера.

Дополнение

Следующим проектом Брэдли Купера станет драматическая комедия "Is This Thing On?", мировая премьера которой состоится в эту пятницу на Нью-Йоркском кинофестивале. Лента, вдохновленная жизнью британского комика Джона Бишопа, с Уиллом Арнеттом и Лорой Дерн в главных ролях, станет третьей режиссерской работой Купера после "A Star Is Born" и "Maestro".

Новый “Франкенштейн” от Гильермо дель Торо всколыхнул сеть: тизер ленты набрал миллионы просмотров03.06.25, 09:54 • 121548 просмотров

Алена Уткина

Новости МираУНН Lite
Мэтт Дэймон