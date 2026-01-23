Страсть, месть и Марго Робби: премьера "Грозового перевала" запланирована на 13 февраля
Киев • УНН
Официальный трейлер, опубликованный осенью 2025 года, уже собрал миллионы просмотров в сети. В нем показаны широкие пейзажи Йоркшира, драматические сцены между Кэтрин Эрншо и Хитклиффом, а также современная музыка, которая усиливает напряжение и эмоциональность.
Классический готический роман Эмили Бронте "Грозовой перевал" снова оживет на экране. На этот раз адаптацией занималась британская сценаристка и режиссер Эмеральд Феннелл. В главных ролях выступают Марго Робби и Джейкоб Элорди, а премьера ленты запланирована на 13 февраля 2026 года, накануне Дня святого Валентина, передает УНН.
Трейлер: первые кадры
Официальный трейлер, опубликованный осенью 2025 года, уже собрал миллионы просмотров в сети. В нем показаны широкие пейзажи Йоркшира, драматические сцены между Кэтрин Эрншоу и Хитклиффом, а также современная музыка, которая усиливает напряжение и эмоциональность.
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10.10.25, 14:09 • 75004 просмотра
История экранизаций "Грозового перевала":
- 1939 год — первая широко известная версия с Лоуренсом Оливье;
- 1992 год — адаптация с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош;
- 2011 год — британский фильм с Томом Харди и Эбби Корниш;
- кроме того, существуют многочисленные телевизионные и международные интерпретации романа.
Каждая адаптация предлагала собственный взгляд на сложные взаимоотношения героев и драматические конфликты произведения.
Режиссер DC Studios заявил, что будущее Марго Робби в роли Харли Квинн станет известно позже14.08.25, 09:52 • 3281 просмотр
Судя по трейлеру, лента сочетает готическую атмосферу книги с современным взглядом на интерпретацию сцен, описанных Эмили Бронте. Безусловно, экранизация классического готического романа является самой ожидаемой премьерой начала года.