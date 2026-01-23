Страсть, месть и Марго Робби: премьера "Грозового перевала" запланирована на 13 февраля

$43.170.01
19:10 • 2760 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 7376 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
15:12 • 17582 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 18371 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 16328 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 23639 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 49427 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 21580 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24464 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
23 января, 08:25 • 33305 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Официальный трейлер, опубликованный осенью 2025 года, уже собрал миллионы просмотров в сети. В нем показаны широкие пейзажи Йоркшира, драматические сцены между Кэтрин Эрншо и Хитклиффом, а также современная музыка, которая усиливает напряжение и эмоциональность.

Классический готический роман Эмили Бронте "Грозовой перевал" снова оживет на экране. На этот раз адаптацией занималась британская сценаристка и режиссер Эмеральд Феннелл. В главных ролях выступают Марго Робби и Джейкоб Элорди, а премьера ленты запланирована на 13 февраля 2026 года, накануне Дня святого Валентина, передает УНН.

Трейлер: первые кадры

Официальный трейлер, опубликованный осенью 2025 года, уже собрал миллионы просмотров в сети. В нем показаны широкие пейзажи Йоркшира, драматические сцены между Кэтрин Эрншоу и Хитклиффом, а также современная музыка, которая усиливает напряжение и эмоциональность. 

Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10.10.25, 14:09 • 75004 просмотра

История экранизаций "Грозового перевала":

  • 1939 год — первая широко известная версия с Лоуренсом Оливье;
    • 1992 год — адаптация с Рэйфом Файнсом и Жюльет Бинош;
      • 2011 год — британский фильм с Томом Харди и Эбби Корниш;
        • кроме того, существуют многочисленные телевизионные и международные интерпретации романа.

          Каждая адаптация предлагала собственный взгляд на сложные взаимоотношения героев и драматические конфликты произведения.

          Режиссер DC Studios заявил, что будущее Марго Робби в роли Харли Квинн станет известно позже14.08.25, 09:52 • 3281 просмотр

          Судя по трейлеру, лента сочетает готическую атмосферу книги с современным взглядом на интерпретацию сцен, описанных Эмили Бронте. Безусловно, экранизация классического готического романа является самой ожидаемой премьерой начала года. 

