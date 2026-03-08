Біля посольства США в Осло стався вибух, постраждалих нема
Київ • УНН
Біля консульського відділу посольства США в Норвегії стався вибух без постраждалих. Поліція розслідує інцидент на тлі загострення конфлікту з Іраном.
У неділю, 8 березня, біля посольства США в столиці Норвегії пролунав вибух. Про це повідомляє УНН з посиланням Bloomberg.
Деталі
За даними поліції, вибух стався біля входу до консульського відділу посольства близько 01:00 за місцевим часом. Повідомляється, що ніхто не постраждав.
Також правоохоронці повідомили, що на місце події направлено велику кількість своїх співробітників, слідчі підтримують контакт з посольством.
Крім того, ЗМІ повідомили, що вибух стався в час посилення заходів безпеки в посольствах і консульствах США по всьому світу через американсько-ізраїльську операцію проти Ірану. Водночас представник поліції Майкл Деллемір заявив, що "занадто рано" пов'язувати вибух з конфліктом США та Ізраїлю проти Ірану, і що поки що немає жодних ознак такого зв'язку.
Нагадаємо
У суботу, 7 березня, посольство США у столиці Іраку Багдаді в суботу ввечері зазнало ракетного обстрілу з реактивних систем залпового вогню радянського виробництва "Катюша".