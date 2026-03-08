$43.810.0050.900.00
Біля посольства США в Осло стався вибух, постраждалих нема

Київ • УНН

 • 1430 перегляди

Біля консульського відділу посольства США в Норвегії стався вибух без постраждалих. Поліція розслідує інцидент на тлі загострення конфлікту з Іраном.

Біля посольства США в Осло стався вибух, постраждалих нема

У неділю, 8 березня, біля посольства США в столиці Норвегії пролунав вибух. Про це повідомляє УНН з посиланням Bloomberg.

Деталі

За даними поліції, вибух стався біля входу до консульського відділу посольства близько 01:00 за місцевим часом. Повідомляється, що ніхто не постраждав.

Також правоохоронці повідомили, що на місце події направлено велику кількість своїх співробітників, слідчі підтримують контакт з посольством.

Крім того, ЗМІ повідомили, що вибух стався в час посилення заходів безпеки в посольствах і консульствах США по всьому світу через американсько-ізраїльську операцію проти Ірану. Водночас представник поліції Майкл Деллемір заявив, що "занадто рано" пов'язувати вибух з конфліктом США та Ізраїлю проти Ірану, і що поки що немає жодних ознак такого зв'язку.

Нагадаємо

У суботу, 7 березня, посольство США у столиці Іраку Багдаді в суботу ввечері зазнало ракетного обстрілу з реактивних систем залпового вогню радянського виробництва "Катюша".

Євген Устименко

КриміналСвітПодії
Дипломатка
Сутички
Ізраїль
Bloomberg
Багдад
Ірак
Норвегія
Сполучені Штати Америки
Іран