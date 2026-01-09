Число жертв российской атаки на Киев возросло до четырех
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев 9 декабря погибли четыре человека, 16 пострадали. Повреждена критическая инфраструктура, есть перебои с электроснабжением.
Число погибших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на пятницу, 9 декабря, возросло до четырех. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
По его словам, пострадали 10 человек.
5 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте
Он добавил, что в результате массированной атаки врага на столицу есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением.
В свою очередь начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что сейчас известно о 16 пострадавших в столице от вражеской атаки.
Напомним
В ночь на пятницу, 9 декабря, враг совершил комбинированную атаку на Киев. В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. В Печерском районе произошли частичные разрушения фасада и пожары, а в Днепровском районе загорелось нежилое здание.
