8 января, 17:08 • 27951 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
8 января, 14:11 • 37916 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 31019 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
8 января, 13:48 • 39565 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 25774 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 17937 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 14891 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 18520 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 14436 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 54082 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
публикации
Эксклюзивы
Число жертв российской атаки на Киев возросло до четырех

Киев • УНН

 • 10 просмотра

В результате ночной атаки на Киев 9 декабря погибли четыре человека, 16 пострадали. Повреждена критическая инфраструктура, есть перебои с электроснабжением.

Число жертв российской атаки на Киев возросло до четырех

Число погибших в результате вражеской атаки на Киев в ночь на пятницу, 9 декабря, возросло до четырех. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

По его словам, пострадали 10 человек.

5 из них медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте

- рассказал Кличко.

Он добавил, что в результате массированной атаки врага на столицу есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением.

В свою очередь начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил, что сейчас известно о 16 пострадавших в столице от вражеской атаки.

Напомним

В ночь на пятницу, 9 декабря, враг совершил комбинированную атаку на Киев. В Деснянском районе Киева российский дрон попал в крышу дома на уровне 18-го этажа. В Печерском районе произошли частичные разрушения фасада и пожары, а в Днепровском районе загорелось нежилое здание.

Повторное попадание: число погибших в Киеве возросло до трех, погиб медик, еще несколько ранены09.01.26, 03:22 • 2122 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев