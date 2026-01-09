$42.720.15
8 січня, 17:08 • 28379 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11 • 38473 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58 • 31320 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 39955 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23 • 25974 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46 • 18042 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 14963 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 18542 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 14454 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 54194 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Графіки відключень електроенергії
Кількість жертв російської атаки на Київ зросла до чотирьох

Київ • УНН

 • 296 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ 9 грудня загинуло четверо людей, 16 постраждали. Пошкоджено критичну інфраструктуру, є перебої з електропостачанням.

Кількість жертв російської атаки на Київ зросла до чотирьох

Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на п'ятницю, 9 грудня, зросла до чотирьох. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, постраждали 10 людей.

5 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці

- розповів Кличко.

Він додав, що внаслідок масованої атаки ворога на столицю є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням.

У свою чергу начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що наразі відомо про 16 постраждалих в столиці від ворожої атаки.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 9 грудня, ворог здійснив комбіновану атаку на Київ. У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.

Повторне влучання: кількість загиблих у Києві зросла до трьох, загинув медик, ще кілька поранені09.01.26, 03:22 • 2402 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніКиїв
Війна в Україні
Віталій Кличко
Київ