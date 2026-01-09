Кількість жертв російської атаки на Київ зросла до чотирьох
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ 9 грудня загинуло четверо людей, 16 постраждали. Пошкоджено критичну інфраструктуру, є перебої з електропостачанням.
Кількість загиблих унаслідок ворожої атаки на Київ у ніч на п'ятницю, 9 грудня, зросла до чотирьох. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
За його словами, постраждали 10 людей.
5 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці
Він додав, що внаслідок масованої атаки ворога на столицю є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням.
У свою чергу начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що наразі відомо про 16 постраждалих в столиці від ворожої атаки.
Нагадаємо
У ніч на п'ятницю, 9 грудня, ворог здійснив комбіновану атаку на Київ. У Деснянському районі Києва російський дрон влучив у дах будинку на рівні 18-го поверху. У Печерському районі сталися часткові руйнування фасаду та пожежі, а в Дніпровському районі загорілася нежитлова будівля.
