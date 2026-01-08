На Київщині через негоду залишилися без світла 75 000 абонентів
Київ • УНН
На Київщині 75 тисяч родин залишилися без світла через негоду. Найскладніша ситуація в Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах.
Негода на Київщині залишила без світла 75 тисяч родин. Енергетики працюють у посиленому режимі оскільки прогнозується різке похолодання. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram, пише УНН.
Деталі
Найскладніша ситуація зі світлом у Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах Київської області. Саме там через погодні умови найбільше відключень світла.
"Причина аварій – складні погодні умови: мокрий сніг і ожеледь налипають на дроти. Також падають дерева, які обривають проводи", – йдеться у повідмленні..
Через прогнозоване різке похолодання та пориви вітру Київ і Київська область переходять на режим підвищеної готовності. Синоптики прогнозують зниження температури до близько 10 градусів морозу, яка може зберігатися протягом тижня. У зв’язку з цим жителів регіону просять ощадливо користуватися електроенергією, аби не перевантажувати мережу. Аварійні бригади працюватимуть цілодобово.
Компанія також закликає громадян не наближатися до обірваних проводів ближче ніж на вісім метрів.
