На Київщині через негоду залишилися без світла 75 000 абонентів

$42.720.15
49.920.12
ukenru
Ексклюзив
14:11 • 7708 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 12973 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 17019 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 13462 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 12864 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 11183 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 16748 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13022 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 49396 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 38696 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.9м/с
94%
728мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Франція разом з партнерами готує план дій на випадок захоплення Гренландії США8 січня, 07:04 • 10070 перегляди
Україну накрила негода: вже 128 ДТП, є травмовані, обмежено рух для вантажівок на одній з трас8 січня, 07:54 • 32239 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 31692 перегляди
Негода в Україні: кількість ДТП подвоїлася за дві години, зі снігових заметів уже витягують автівкиVideo8 січня, 09:50 • 31190 перегляди
Снігопади вирують у семи регіонах, обмеження для вантажівок ввели у ще одній області, але скасували на ПрикарпаттіPhotoVideo12:02 • 15529 перегляди
Публікації
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”15:30 • 4564 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
13:48 • 17028 перегляди
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”7 січня, 12:23 • 65909 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради7 січня, 11:57 • 70598 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
7 січня, 11:31 • 73837 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Рівненська область
Франція
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 31908 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 37428 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 62094 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 81285 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 122755 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Іскандер (ОТРК)

На Київщині через негоду залишилися без світла 75 000 абонентів

Київ • УНН

 • 94 перегляди

На Київщині 75 тисяч родин залишилися без світла через негоду. Найскладніша ситуація в Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах.

На Київщині через негоду залишилися без світла 75 000 абонентів

Негода на Київщині залишила без світла 75 тисяч родин. Енергетики працюють у посиленому режимі оскільки прогнозується різке похолодання. Про це повідомляє ДТЕК у Telegram, пише УНН.

Деталі

Найскладніша ситуація зі світлом у Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах Київської області. Саме там через погодні умови найбільше відключень світла.

"Причина аварій – складні погодні умови: мокрий сніг і ожеледь налипають на дроти. Також падають дерева, які обривають проводи", – йдеться у повідмленні..

Через прогнозоване різке похолодання та пориви вітру Київ і Київська область переходять на режим підвищеної готовності. Синоптики прогнозують зниження температури до близько 10 градусів морозу, яка може зберігатися протягом тижня. У зв’язку з цим жителів регіону просять ощадливо користуватися електроенергією, аби не перевантажувати мережу. Аварійні бригади працюватимуть цілодобово.

Компанія також закликає громадян не наближатися до обірваних проводів ближче ніж на вісім метрів.

В Україні завтра ще один день із графіками: 9 січня світло вимикатимуть у всіх областях08.01.26, 17:23 • 1482 перегляди

Ольга Розгон

Суспільство
Морози в Україні
Енергетика
Відключення світла
Укргідрометцентр
Сніг в Україні
Електроенергія
Київська область
ДТЕК
Київ