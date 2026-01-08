В Киевской области из-за непогоды остались без света 75 000 абонентов

$42.720.15
49.920.12
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 7788 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 13046 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 17122 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 13524 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 12912 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 11204 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 16765 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 13030 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 49419 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 38710 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2.9м/с
94%
728мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Франция вместе с партнерами готовит план действий на случай захвата Гренландии США8 января, 07:04 • 10211 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс8 января, 07:54 • 32406 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 31936 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo8 января, 09:50 • 31339 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo12:02 • 15727 просмотра
публикации
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"15:30 • 4666 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 17122 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 65949 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 70638 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 73883 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Ровненская область
Франция
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 31969 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 37455 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 62122 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 81311 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 122778 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
9К720 Искандер

В Киевской области из-за непогоды остались без света 75 000 абонентов

Киев • УНН

 • 130 просмотра

В Киевской области 75 тысяч семей остались без света из-за непогоды. Самая сложная ситуация в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах.

В Киевской области из-за непогоды остались без света 75 000 абонентов

Непогода в Киевской области оставила без света 75 тысяч семей. Энергетики работают в усиленном режиме, поскольку прогнозируется резкое похолодание. Об этом сообщает ДТЭК в Telegram, пишет УНН.

Детали

Самая сложная ситуация со светом в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах Киевской области. Именно там из-за погодных условий больше всего отключений света.

"Причина аварий – сложные погодные условия: мокрый снег и гололед налипают на провода. Также падают деревья, которые обрывают провода", – говорится в сообщении..

Из-за прогнозируемого резкого похолодания и порывов ветра Киев и Киевская область переходят на режим повышенной готовности. Синоптики прогнозируют снижение температуры до около 10 градусов мороза, которая может сохраняться в течение недели. В связи с этим жителей региона просят экономно пользоваться электроэнергией, чтобы не перегружать сеть. Аварийные бригады будут работать круглосуточно.

Компания также призывает граждан не приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров.

В Украине завтра еще один день с графиками: 9 января свет будут выключать во всех областях08.01.26, 17:23 • 1496 просмотров

Ольга Розгон

Общество
Морозы в Украине
Энергетика
Отключение света
Укргидрометцентр
Снег в Украине
Электроэнергия
Киевская область
ДТЭК
Киев