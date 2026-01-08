В Киевской области из-за непогоды остались без света 75 000 абонентов
Киев • УНН
В Киевской области 75 тысяч семей остались без света из-за непогоды. Самая сложная ситуация в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах.
Непогода в Киевской области оставила без света 75 тысяч семей. Энергетики работают в усиленном режиме, поскольку прогнозируется резкое похолодание. Об этом сообщает ДТЭК в Telegram, пишет УНН.
Детали
Самая сложная ситуация со светом в Бориспольском, Обуховском, Белоцерковском и Бучанском районах Киевской области. Именно там из-за погодных условий больше всего отключений света.
"Причина аварий – сложные погодные условия: мокрый снег и гололед налипают на провода. Также падают деревья, которые обрывают провода", – говорится в сообщении..
Из-за прогнозируемого резкого похолодания и порывов ветра Киев и Киевская область переходят на режим повышенной готовности. Синоптики прогнозируют снижение температуры до около 10 градусов мороза, которая может сохраняться в течение недели. В связи с этим жителей региона просят экономно пользоваться электроэнергией, чтобы не перегружать сеть. Аварийные бригады будут работать круглосуточно.
Компания также призывает граждан не приближаться к оборванным проводам ближе чем на восемь метров.
