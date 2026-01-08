В Украине завтра еще один день с графиками: 9 января свет будут выключать во всех областях
Киев • УНН
9 января по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной являются последствия российских атак на энергообъекты.
Завтра в Украине еще один день с графиками - свет будут выключать во всех областях, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 9 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
Энергетики в Киеве и области переходят в усиленный режим работы из-за непогоды и 10-градусных морозов08.01.26, 16:54 • 528 просмотров