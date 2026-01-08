В Украине завтра еще один день с графиками: 9 января свет будут выключать во всех областях

$42.720.15
49.920.12
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 3946 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 8594 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 12291 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 10501 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 10643 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 10204 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 15854 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 12579 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 47902 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 37799 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.2м/с
94%
730мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Франция вместе с партнерами готовит план действий на случай захвата Гренландии США8 января, 07:04 • 6344 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс8 января, 07:54 • 29816 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 28631 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo09:50 • 29042 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo12:02 • 12803 просмотра
публикации
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 12294 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 63608 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 68326 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 71515 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 110596 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Белошицкий
Эмманюэль Макрон
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Ровненская область
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 28640 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 35946 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 60937 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 80177 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 121681 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Фокс Ньюс

В Украине завтра еще один день с графиками: 9 января свет будут выключать во всех областях

Киев • УНН

 • 34 просмотра

9 января по всей Украине будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причиной являются последствия российских атак на энергообъекты.

В Украине завтра еще один день с графиками: 9 января свет будут выключать во всех областях

Завтра в Украине еще один день с графиками - свет будут выключать во всех областях, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 9 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) 

- говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно! 

- резюмировали в Укрэнерго.

Энергетики в Киеве и области переходят в усиленный режим работы из-за непогоды и 10-градусных морозов08.01.26, 16:54 • 528 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина