В Україні завтра ще один день із графіками: 9 січня світло вимикатимуть у всіх областях
Київ • УНН
9 січня по всій Україні застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною є наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Завтра в Україні ще один день із графіками - світло вимикатимуть у всіх областях, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 9 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
