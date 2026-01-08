В Україні завтра ще один день із графіками: 9 січня світло вимикатимуть у всіх областях

Завтра в Україні ще один день із графіками - світло вимикатимуть у всіх областях, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 9 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!