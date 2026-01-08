$42.720.15
Ексклюзив
14:11 • 4020 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 8736 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 12390 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 10564 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 10694 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 10223 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 15872 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12587 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 47949 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 37831 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
В Україні завтра ще один день із графіками: 9 січня світло вимикатимуть у всіх областях

Київ • УНН

 • 60 перегляди

9 січня по всій Україні застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причиною є наслідки російських атак на енергооб'єкти.

В Україні завтра ще один день із графіками: 9 січня світло вимикатимуть у всіх областях

Завтра в Україні ще один день із графіками - світло вимикатимуть у всіх областях, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 9 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо! 

- резюмували в Укренерго.

Енергетики у Києві та області переходять в посилений режим роботи через негоду та 10-градусні морози08.01.26, 16:54 • 542 перегляди

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна