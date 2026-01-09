Части домов в Киеве планируют подать тепло уже сегодня вечером - Кличко

$42.990.27
50.180.25
ukenru
14:44 • 62 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 3608 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 7636 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 5116 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 9012 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 5390 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 11675 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 12759 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 13879 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 12092 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5.1м/с
80%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях, но надеется, что он не понадобится9 января, 05:44 • 10350 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные9 января, 07:00 • 31645 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД9 января, 07:16 • 24302 просмотра
НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico9 января, 07:17 • 8588 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56 • 21702 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 50056 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 78171 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 53035 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 75857 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 102133 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Днепропетровская область
Львов
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 54660 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 57293 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 79271 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 97813 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 138526 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Saab JAS 39 Gripen

Части домов в Киеве планируют подать тепло уже сегодня вечером - Кличко

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Киев возобновляет тепло- и водоснабжение после атаки. Части домов тепло могут подать уже сегодня вечером, водоснабжение постепенно восстанавливается.

Части домов в Киеве планируют подать тепло уже сегодня вечером - Кличко

В Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после массированной атаки на критическую инфраструктуру. Коммунальные и энергетические службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, в то же время, части многоквартирных домов тепло надеются подать уже сегодня вечером. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.

Детали

Коммунальщики, по его словам, вместе с энергетиками восстанавливают электро-, тепло- и водоснабжение в домах киевлян.

Напомню, половина многоквартирных домов Киева – почти 6 тысяч – сейчас без теплоснабжения из-за поврежденных элементов критической инфраструктуры. Части домов надеемся подать тепло уже сегодня вечером

- отметил Кличко.

"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город09.01.26, 12:19 • 12091 просмотр

Кроме того, в городе зафиксированы перебои с водоснабжением.

"Также в городе перебои с водоснабжением. В настоящее время его восстановили в Печерском районе и постепенно восстанавливают в районах левого берега города. Потребуется некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала в обычном режиме. И напомню, что на верхние этажи домов вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может еще отсутствовать водоснабжение, даже если в районе услугу уже восстановили", - указал Кличко.

В Печерском районе столицы возобновлено водоснабжение09.01.26, 14:15 • 1972 просмотра

Также, по предварительной информации, в Киеве подготовлено более 1200 пунктов обогрева (пунктов несокрушимости), где можно согреться, получить горячие напитки и еду, а также зарядить телефоны и павербанки. Этой осенью количество таких пунктов увеличили - почти 200 из них работают в торговых центрах города.

"Обращаюсь к киевлянам, у которых в домах есть тепло и вода: помогайте согражданам – пригласите согреться, приготовить еду или детское питание. Только во взаимной поддержке, человечности, помощи друг другу мы выстоим!" – подчеркнул Кличко.

Напомним

В результате атаки рф в Киеве пострадали 28 человек. 16 госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, четверо – в крайне тяжелом.

Алла Киосак

ОбществоКиев
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Виталий Кличко
Киев