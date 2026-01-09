Части домов в Киеве планируют подать тепло уже сегодня вечером - Кличко

В Киеве продолжается восстановление теплоснабжения после массированной атаки на критическую инфраструктуру. Коммунальные и энергетические службы работают в режиме чрезвычайной ситуации, в то же время, части многоквартирных домов тепло надеются подать уже сегодня вечером. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.

Детали

Коммунальщики, по его словам, вместе с энергетиками восстанавливают электро-, тепло- и водоснабжение в домах киевлян.

Напомню, половина многоквартирных домов Киева – почти 6 тысяч – сейчас без теплоснабжения из-за поврежденных элементов критической инфраструктуры. Части домов надеемся подать тепло уже сегодня вечером - отметил Кличко.

Кроме того, в городе зафиксированы перебои с водоснабжением.

"Также в городе перебои с водоснабжением. В настоящее время его восстановили в Печерском районе и постепенно восстанавливают в районах левого берега города. Потребуется некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала в обычном режиме. И напомню, что на верхние этажи домов вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может еще отсутствовать водоснабжение, даже если в районе услугу уже восстановили", - указал Кличко.

Также, по предварительной информации, в Киеве подготовлено более 1200 пунктов обогрева (пунктов несокрушимости), где можно согреться, получить горячие напитки и еду, а также зарядить телефоны и павербанки. Этой осенью количество таких пунктов увеличили - почти 200 из них работают в торговых центрах города.

"Обращаюсь к киевлянам, у которых в домах есть тепло и вода: помогайте согражданам – пригласите согреться, приготовить еду или детское питание. Только во взаимной поддержке, человечности, помощи друг другу мы выстоим!" – подчеркнул Кличко.

Напомним

В результате атаки рф в Киеве пострадали 28 человек. 16 госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, четверо – в крайне тяжелом.