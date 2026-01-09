$42.990.27
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
13:30 • 3704 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
13:30 • 7776 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
13:24 • 5250 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
12:35 • 9134 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
12:10 • 5478 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
11:53 • 11697 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Ексклюзив
11:31 • 12772 перегляди
МОЗ перевірив ще дві фірми, на які оформлена скандальна клініка Odrex
10:37 • 13883 перегляди
Каллас: використання рф "орєшніка" є ескалацією проти України і попередженням для Європи і США, треба посилити підтримку
10:19 • 12095 перегляди
"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто
Частині будинків у Києві планують подати тепло вже сьогодні ввечері - Кличко

Київ • УНН

 • 614 перегляди

Київ відновлює тепло- та водопостачання після атаки. Частині будинків тепло можуть подати вже сьогодні ввечері, водопостачання поступово відновлюється.

Частині будинків у Києві планують подати тепло вже сьогодні ввечері - Кличко

У Києві триває відновлення теплопостачання після масованої атаки на критичну інфраструктуру. Комунальні та енергетичні служби працюють у режимі надзвичайної ситуації, водночас, частині багатоквартирних будинків тепло сподіваються надати вже сьогодні ввечері. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, передає УНН.

Деталі

Комунальники, з його слів, разом з енергетиками відновлюють електро-, тепло- та водопостачання в домівках киян.

Нагадаю, половина багатоквартирних будинків Києва – майже 6 тисяч – наразі без теплопостачання через пошкоджені елементи критичної інфраструктури. Частині будинків сподіваємося подати тепло вже сьогодні ввечері

- зазначив Кличко.

"Найболючіша" атака рф з половиною висоток без тепла, перебоями зі світлом і водою: Кличко порадив киянам за можливості виїхати за місто09.01.26, 12:19 • 12094 перегляди

Окрім того у місті зафіксовані перебої з водопостачанням.

"Також у місті перебої з водопостачанням. На цей час його відновили в Печерському районі та поступово відновлюють у районах лівого берега міста. Потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала у звичайному режимі. І нагадаю, що на верхні поверхи будинків вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тому на останніх поверхах може ще бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у районі послугу вже відновили", - вказав Кличко.

У Печерському районі столиці відновлено водопостачання09.01.26, 14:15 • 1982 перегляди

Також, за попередньою інформацією, у Києві підготовлено понад 1200 пунктів обігріву (пунктів незламності), де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, а також зарядити телефони й павербанки. Цієї осені кількість таких пунктів збільшили - майже 200 з них працюють у торговельних центрах міста.

"Звертаюся до киян, у яких у домівках є тепло і вода: допомагайте співгромадянам – запросіть зігрітися, приготувати їжу чи дитяче харчування. Тільки у взаємній підтримці, людяності, допомозі одне одному ми вистоїмо!". – наголосив Кличко.

Нагадаємо

Внаслідок атаки рф у Києві постраждали 28 осіб. 16 госпіталізованих перебувають у стані середньої тяжкості, четверо – у вкрай тяжкому.

Алла Кіосак

