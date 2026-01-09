Частині будинків у Києві планують подати тепло вже сьогодні ввечері - Кличко

У Києві триває відновлення теплопостачання після масованої атаки на критичну інфраструктуру. Комунальні та енергетичні служби працюють у режимі надзвичайної ситуації, водночас, частині багатоквартирних будинків тепло сподіваються надати вже сьогодні ввечері. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram, передає УНН.

Деталі

Комунальники, з його слів, разом з енергетиками відновлюють електро-, тепло- та водопостачання в домівках киян.

Нагадаю, половина багатоквартирних будинків Києва – майже 6 тисяч – наразі без теплопостачання через пошкоджені елементи критичної інфраструктури. Частині будинків сподіваємося подати тепло вже сьогодні ввечері - зазначив Кличко.

Окрім того у місті зафіксовані перебої з водопостачанням.

"Також у місті перебої з водопостачанням. На цей час його відновили в Печерському районі та поступово відновлюють у районах лівого берега міста. Потрібен певний час, щоб система водопостачання запрацювала у звичайному режимі. І нагадаю, що на верхні поверхи будинків вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності електроенергії. Тому на останніх поверхах може ще бути відсутнє водопостачання, навіть якщо у районі послугу вже відновили", - вказав Кличко.

Також, за попередньою інформацією, у Києві підготовлено понад 1200 пунктів обігріву (пунктів незламності), де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, а також зарядити телефони й павербанки. Цієї осені кількість таких пунктів збільшили - майже 200 з них працюють у торговельних центрах міста.

"Звертаюся до киян, у яких у домівках є тепло і вода: допомагайте співгромадянам – запросіть зігрітися, приготувати їжу чи дитяче харчування. Тільки у взаємній підтримці, людяності, допомозі одне одному ми вистоїмо!". – наголосив Кличко.

Нагадаємо

Внаслідок атаки рф у Києві постраждали 28 осіб. 16 госпіталізованих перебувають у стані середньої тяжкості, четверо – у вкрай тяжкому.