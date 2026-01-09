Кількість постраждалих у столиці через російський удар зросла до 28

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф у Києві зросла до 28, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.

Кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки рф зросла до 28. Серед госпіталізованих 16 людей у стані середньої тяжкості, четверо – у край тяжкому - зазначила в етері КИЇВ24 директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 4 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки рф.

