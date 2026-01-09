Кількість постраждалих у столиці через російський удар зросла до 28
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ у Києві постраждали 28 осіб. 16 госпіталізованих перебувають у стані середньої тяжкості, четверо – у вкрай тяжкому.
Кількість постраждалих внаслідок атаки рф у Києві зросла до 28, повідомили у КМДА у п'ятницю, пише УНН.
Кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки рф зросла до 28. Серед госпіталізованих 16 людей у стані середньої тяжкості, четверо – у край тяжкому
Нагадаємо
Раніше було відомо про 4 загиблих та 25 постраждалих внаслідок атаки рф.
