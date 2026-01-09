Число пострадавших в столице из-за российского удара возросло до 28
Киев • УНН
В результате атаки рф в Киеве пострадали 28 человек. 16 госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, четверо – в крайне тяжелом.
Число пострадавших в результате атаки рф в Киеве возросло до 28, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.
Напомним
Ранее было известно о 4 погибших и 25 пострадавших в результате атаки рф.
