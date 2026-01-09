Число пострадавших в столице из-за российского удара возросло до 28

$42.990.27
10:37 • 1762 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
09:48 • 3102 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
09:38 • 7162 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки рф, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 16722 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
06:46 • 20582 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 64470 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 58482 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 45320 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 65010 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
8 января, 13:23 • 32733 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
публикации
Эксклюзивы
Повторное попадание: число погибших в Киеве возросло до трех, погиб медик, еще несколько ранены
9 января, 01:22 • 14729 просмотра
Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT
9 января, 03:02 • 18567 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
07:00 • 20228 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД
07:16 • 12861 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов РФ: первые заявления
09:56 • 8210 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариант
8 января, 18:39 • 38705 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
8 января, 17:08 • 64438 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"
8 января, 15:30 • 42263 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 64995 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"
7 января, 12:23 • 91755 просмотра
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Владимир Зеленский
Украина
Львовская область
Львов
Соединённые Штаты
Днепр
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"
8 января, 08:37 • 48643 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN
7 января, 14:22 • 51670 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
6 января, 12:31 • 74141 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж
5 января, 21:31 • 92821 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
4 января, 17:30 • 133770 просмотра
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
Техника
Фокс Ньюс

Число пострадавших в столице из-за российского удара возросло до 28

Киев • УНН

 • 186 просмотра

В результате атаки рф в Киеве пострадали 28 человек. 16 госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести, четверо – в крайне тяжелом.

Число пострадавших в столице из-за российского удара возросло до 28

Число пострадавших в результате атаки рф в Киеве возросло до 28, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Число пострадавших в Киеве в результате атаки рф возросло до 28. Среди госпитализированных 16 человек в состоянии средней тяжести, четверо – в крайне тяжелом

- отметила в эфире КИЕВ24 директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

Напомним

Ранее было известно о 4 погибших и 25 пострадавших в результате атаки рф.

Атака рф на Киев: уже 25 пострадавших, повреждено посольство09.01.26, 09:59 • 3658 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Киевская городская государственная администрация
Киев