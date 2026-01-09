Число пострадавших в столице из-за российского удара возросло до 28

Число пострадавших в результате атаки рф в Киеве возросло до 28, сообщили в КГГА в пятницу, пишет УНН.

Число пострадавших в Киеве в результате атаки рф возросло до 28. Среди госпитализированных 16 человек в состоянии средней тяжести, четверо – в крайне тяжелом - отметила в эфире КИЕВ24 директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

Напомним

Ранее было известно о 4 погибших и 25 пострадавших в результате атаки рф.

