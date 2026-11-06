Триумфальная арка Трампа получила одобрение - суд заблокировал её через несколько часов

В США федеральная комиссия по планированию одобрила строительство огромной триумфальной арки президента Дональда Трампа в Арлингтоне в Вашингтоне, однако через несколько часов после этого, 6 ноября, федеральная судья временно заблокировала начало строительства. Об этом УНН пишет со ссылкой на Fox News.

Детали

Окружная судья США Таня Чуткан издала 14-дневный временный запретительный приказ о приостановке строительства предложенного администрацией Трампа монумента.

Чуткан удовлетворила ходатайство истцов, которые возражают против проекта в исках, поданных округом Колумбия и штатом Вирджиния. Эти дела были объединены с первым иском, поданным группой ветеранов Вьетнамской войны и историком архитектуры.

Национальная комиссия по планированию столицы США одобрила проект несколькими часами ранее, в четверг, 5 ноября, голосами 8-4, открыв путь для строительства до вмешательства суда.

Федеральная комиссия одобрила строительство 76-метровой конструкции, вдохновленной Триумфальной аркой в Париже и предназначенной для привлечения посетителей, пересекающих Мемориальный мост с Арлингтонского национального кладбища в столицу страны. Марк Паолетта, назначенный Трампом председателем комиссии, выразил поддержку новому сооружению во время заседания комиссии.

"Президент Трамп, как президент и выдающийся строитель, понимает, что для нашей национальной идентичности важно демонстрировать, кто мы есть, с помощью величественных монументов", — сказал Паолетта.

Паолетта, который также является главным юрисконсультом Управления по бюджету и управлению Белого дома, отметил увлечение Трампа подобными монументами по всему миру.

"Как часто говорил Трамп, в крупных городах мира есть арки: Париж, Рим, Лондон", — сказал Паолетта.

Источник: Interior Department

Предлагаемое сооружение будет облицовано гранитом и увенчано тремя золотыми статуями.

Ранее Трамп заявлял, что триумфальная арка будет превращена в военный комплекс, способный быстро развертывать большое количество дронов, с размещением снайперов на крыше и площади. Он также сказал, что комплекс будет хранить "большое количество снайперских боеприпасов".

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Источник: White House

Проект вызвал критику со стороны защитников исторического наследия, законодателей и ветеранов, которые утверждают, что он может испортить вид на Мемориал Линкольна и Арлингтонское национальное кладбище.

Противники также ставят под сомнение необходимость одобрения проекта Конгрессом в соответствии с федеральным законодательством.

Национальная комиссия по планированию столицы ранее одобрила место строительства и предварительные планы.

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