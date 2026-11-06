Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет
Киев • УНН
Трамп подписал указ, объявляющий Овальный кабинет национальным памятником. Документ ограничивает масштабные изменения, но допускает обновление интерьера.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который, по его словам, запретит будущим президентам вносить определённые изменения в Овальный кабинет Белого дома. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.
Детали
Трамп, бывший магнат в сфере недвижимости, за время своего второго срока кардинально изменил внешний вид официального кабинета президента США, в частности добавив множество золотых элементов.
"Мы превращаем его в национальный памятник, и никто не позволит его трогать, разрушать, сносить глупым людям, чтобы построить что-то немного другой формы", — заявил Трамп журналистам в четверг, 5 ноября.
Указ был издан через несколько месяцев после того, как Трамп снёс всё Восточное крыло Белого дома в рамках проекта, столкнувшегося с юридическими проблемами.
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Проект также одобрил Конгресс США. Строительство продолжается, планируется превратить это пространство в новый бальный зал.
В настоящее время американские президенты имеют право вносить некоторые изменения в Белый дом, но для крупных проектов требуется разрешение Конгресса.
Исполнительный указ, подписанный Трампом в четверг, объявляет Овальный кабинет национальным памятником, наряду с некоторыми помещениями вокруг него.
В документе также говорится, что он не "ограничивает полномочия президента по переоформлению памятника, выбору мебели или внесению обычных эксплуатационных и защитных модификаций, которые не наносят существенного ущерба исторической структуре или архитектурному облику памятника".
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