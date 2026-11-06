Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который, по его словам, запретит будущим президентам вносить определённые изменения в Овальный кабинет Белого дома. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

Трамп, бывший магнат в сфере недвижимости, за время своего второго срока кардинально изменил внешний вид официального кабинета президента США, в частности добавив множество золотых элементов.

"Мы превращаем его в национальный памятник, и никто не позволит его трогать, разрушать, сносить глупым людям, чтобы построить что-то немного другой формы", — заявил Трамп журналистам в четверг, 5 ноября.

Указ был издан через несколько месяцев после того, как Трамп снёс всё Восточное крыло Белого дома в рамках проекта, столкнувшегося с юридическими проблемами.

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Проект также одобрил Конгресс США. Строительство продолжается, планируется превратить это пространство в новый бальный зал.

В настоящее время американские президенты имеют право вносить некоторые изменения в Белый дом, но для крупных проектов требуется разрешение Конгресса.

Исполнительный указ, подписанный Трампом в четверг, объявляет Овальный кабинет национальным памятником, наряду с некоторыми помещениями вокруг него.

В документе также говорится, что он не "ограничивает полномочия президента по переоформлению памятника, выбору мебели или внесению обычных эксплуатационных и защитных модификаций, которые не наносят существенного ущерба исторической структуре или архитектурному облику памятника".

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