Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет

$45.440.0951.250.19
ukenru
Эксклюзив
07:15 • 450 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
06:40 • 7316 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
06:03 • 11916 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
05:44 • 9892 просмотра
Джей Ди Вэнс формирует альянс с недовольными избирателями Трампа к выборам 2028 года — Fox News
5 ноября, 22:23 • 27487 просмотра
Трамп анонсировал крупную сделку, которая может охватить не только Украину, но и всю Европу
5 ноября, 20:18 • 30867 просмотра
Участники смертельной драки в Словакии не имеют отношения к Силам обороны Украины — МИД
5 ноября, 19:33 • 24068 просмотра
Спецназовцы ГУР провели масштабную операцию «Чебуречная» в Сумской области: сколько уничтожили оккупантов и техникиVideo
5 ноября, 19:18 • 30509 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина
5 ноября, 19:04 • 19417 просмотра
"Открыли новый механизм возвращения украинцев" — Лубинец рассказал о неофициальной встрече с Меланией Трамп Video
Эксклюзив
5 ноября, 18:20 • 17837 просмотра
Смертельная драка в Словакии: ВС ВСУ опровергли информацию о причастности своих военнослужащих
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Атака БПЛА на Кировоградскую область: разрушен дом, трое пострадавшихPhoto5 ноября, 21:26 • 12406 просмотра
Петр Павел отказался быть европейским переговорщиком по Украине5 ноября, 23:14 • 13798 просмотра
Житомир переходит на режим жесткой экономии электроэнергии5 ноября, 23:45 • 7386 просмотра
Западные области могут привлечь к восстановлению энергетики после атак РФ — КорецкийPhoto6 ноября, 01:18 • 12677 просмотра
Я бы не хотел разрушать остальную часть страны, но, возможно, придется — Трамп не исключил новых ударов по Ирану01:49 • 5980 просмотра
публикации
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
07:15 • 442 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь06:40 • 7308 просмотра
Ракеты по заводам, фейки против оборонки: как Россия пытается ослабить украинский ОПК
Эксклюзив
06:03 • 11915 просмотра
В Нидерландах стартовала Bitcoin Amsterdam 2026: о чём говорят участники на фоне падения биткоина5 ноября, 19:18 • 30501 просмотра
Мелания Трамп встретилась с представителями Украины и рф после операции в Олешках — важнейшие детали и заявления5 ноября, 17:09 • 24441 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Мелания Трамп
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Иран
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет06:54 • 1116 просмотра
Лауреат Гонкуровской премии признал использование ИИ в романе5 ноября, 20:32 • 17414 просмотра
Учёные отвергли основную версию происхождения алтарного камня Стоунхенджа5 ноября, 17:31 • 16522 просмотра
Прогнозы улучшаются, но акции падают — что происходит с люксовым брендом Ralph Lauren5 ноября, 16:10 • 15710 просмотра
Британский суд признал бывшего мужа Кэти Перри виновным в изнасиловании и сексуальных нападениях5 ноября, 14:54 • 22048 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
The New York Times
Шахед-136

Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

Трамп подписал указ, объявляющий Овальный кабинет национальным памятником. Документ ограничивает масштабные изменения, но допускает обновление интерьера.

Трамп подписал запрет будущим президентам менять Овальный кабинет

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который, по его словам, запретит будущим президентам вносить определённые изменения в Овальный кабинет Белого дома. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

Трамп, бывший магнат в сфере недвижимости, за время своего второго срока кардинально изменил внешний вид официального кабинета президента США, в частности добавив множество золотых элементов.

"Мы превращаем его в национальный памятник, и никто не позволит его трогать, разрушать, сносить глупым людям, чтобы построить что-то немного другой формы", — заявил Трамп журналистам в четверг, 5 ноября.

Указ был издан через несколько месяцев после того, как Трамп снёс всё Восточное крыло Белого дома в рамках проекта, столкнувшегося с юридическими проблемами.

Верховный суд США вновь разрешил Трампу продолжить строительство бального зала Белого дома01.09.26, 01:38 • 4469 просмотров

Проект также одобрил Конгресс США. Строительство продолжается, планируется превратить это пространство в новый бальный зал.

В настоящее время американские президенты имеют право вносить некоторые изменения в Белый дом, но для крупных проектов требуется разрешение Конгресса.

Исполнительный указ, подписанный Трампом в четверг, объявляет Овальный кабинет национальным памятником, наряду с некоторыми помещениями вокруг него.

В документе также говорится, что он не "ограничивает полномочия президента по переоформлению памятника, выбору мебели или внесению обычных эксплуатационных и защитных модификаций, которые не наносят существенного ущерба исторической структуре или архитектурному облику памятника".

Триумфальную арку Трампа в Вашингтоне не успеют достроить до окончания его президентства04.11.26, 02:38 • 7975 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираУНН LiteНедвижимость
Выборы в США
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Дональд Трамп
Соединённые Штаты