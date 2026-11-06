Тріумфальна арка Трампа отримала схвалення - суд заблокував її через кілька годин

У США федеральна комісія з планування схвалила будівництво величезної тріумфальної арки президента Дональда Трампа в Арлінгтоні у Вашингтоні, але за кілька годин після цього 6 листопада федеральний суддя тимчасово заблокувала початок будівництва. Про це УНН пише з посиланням на Fox News.

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Окружний суддя США Таня Чуткан видала 14-денний тимчасовий заборонний наказ про зупинення будівництва запропонованого адміністрацією Трампа монумента.

Чуткан задовольнила клопотання позивачів, які заперечують щодо проєкту у позовах, поданих округом Колумбія та штатом Вірджинія. Ці справи були об'єднані з першим позовом, поданим групою ветеранів В'єтнамської війни та істориком архітектури.

Національна комісія з планування столиці США схвалила проєкт декількома годинами раніше у четвер, 5 листопада, голосуванням 8-4, відкривши шлях для будівництва до втручання суду.

Федеральна комісія схвалила будівництво 76-метрової конструкції, натхненної Тріумфальною аркою в Парижі та призначеної для залучення відвідувачів, що перетинають Меморіальний міст із Арлінгтонського національного цвинтаря до столиці країни. Марк Паолетта, призначений Трампом головою комісії, висловив підтримку новій споруді під час засідання комісії.

"Президент Трамп, як президент і чудовий будівельник, розуміє, що для нашої національної ідентичності важливо демонструвати, хто ми є, за допомогою величних монументів", - сказав Паолетта.

Паолетта, який також є головним юрисконсультом Управління з бюджету та управління Білого дому, зазначив захоплення Трампа подібними монументами по всьому світу.

"Як Трамп часто говорив, у великих містах світу є арки: Париж, Рим, Лондон", - сказав Паолетта.

Джерело: Interior Department

Пропонована споруда буде облицьована гранітом і увінчана трьома золотими статуями.

Раніше Трамп заявляв, що тріумфальна арка буде перетворена на військовий комплекс, здатний швидко розгортати велику кількість дронів, з розміщенням снайперів на даху та площі. Він також сказав, що комплекс зберігатиме "велику кількість снайперських боєприпасів".

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Джерело: White House

Проєкт викликав критику з боку захисників історичної спадщини, законодавців та ветеранів, які стверджують, що він може зіпсувати вид на Меморіал Лінкольна та Арлінгтонський національний цвинтар.

Противники також ставлять під сумнів необхідність схвалення проєкту Конгресом відповідно до федерального законодавства.

Національна комісія з планування столиці раніше схвалила місце будівництва та попередні плани.

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