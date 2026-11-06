Тріумфальна арка Трампа отримала схвалення - суд заблокував її через кілька годин

$45.440.0951.040.21
ukenru
07:24 • 6642 перегляди
Понад 40 чорних дельфінів викинулися на берег і загинули у Новій Зеландії
Ексклюзив
07:15 • 14446 перегляди
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
06:40 • 17035 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти
Ексклюзив
06:03 • 17660 перегляди
Ракети по заводах, фейки проти оборонки: як росія намагається послабити український ОПК
05:44 • 13441 перегляди
Джей Ді Венс формує альянс із невдоволеними виборцями Трампа до виборів 2028 року - Fox News
5 листопада, 22:23 • 32388 перегляди
Трамп анонсував велику угоду, що може охопити не лише Україну, а й всю Європу
5 листопада, 20:18 • 34653 перегляди
Учасники смертельної бійки в Словаччині не мають відношення до Сил оборони України - МЗС
5 листопада, 19:33 • 27190 перегляди
Спецпризначенні ГУР провели масштабну операцію "Чебуречна" на Сумщині: скільки знищили окупантів та технікиVideo
5 листопада, 19:18 • 37854 перегляди
У Нідерландах стартувала Bitcoin Amsterdam 2026: про що говорять учасники на тлі падіння біткоїна
5 листопада, 19:04 • 21704 перегляди
"Відкрили новий механізм повернення українців" - Лубінець розповів про неофіційну зустріч із Меланією Трамп Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Петр Павел відмовився бути європейським переговірником щодо України5 листопада, 23:14 • 19073 перегляди
Житомир переходить на режим жорсткої економії електрики5 листопада, 23:45 • 11469 перегляди
Західні області можуть залучити до відновлення енергетики після атак рф - КорецькийPhoto6 листопада, 01:18 • 17955 перегляди
Я б не хотів руйнувати решту країни, але, можливо, доведеться - Трамп не виключив нових ударів по Ірану6 листопада, 01:49 • 10791 перегляди
Холодний фронт накриє Україну 6 листопада: дощі та мокрий снігPhoto04:57 • 12001 перегляди
Публікації
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
07:15 • 14448 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти06:40 • 17038 перегляди
Ракети по заводах, фейки проти оборонки: як росія намагається послабити український ОПК
Ексклюзив
06:03 • 17663 перегляди
У Нідерландах стартувала Bitcoin Amsterdam 2026: про що говорять учасники на тлі падіння біткоїна5 листопада, 19:18 • 37857 перегляди
Меланія Трамп зустрілась із представниками України та рф після операції в Олешках - найважливіші деталі та заяви5 листопада, 17:09 • 29792 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Меланія Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Іран
Іспанія
Реклама
УНН Lite
Син Ітана Гоука отримав першу головну роль у кіно разом з Ентоні Гопкінсом08:17 • 1814 перегляди
Тріумфальна арка Трампа отримала схвалення - суд заблокував її через кілька годинPhoto07:40 • 3512 перегляди
Трамп підписав заборону майбутнім президентам змінювати Овальний кабінет06:54 • 5998 перегляди
Лауреат Гонкурівської премії визнав використання ШІ у романі5 листопада, 20:32 • 23732 перегляди
Вчені відкинули головну версію походження вівтарного каменю Стоунхенджа5 листопада, 17:31 • 20442 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The New York Times

Тріумфальна арка Трампа отримала схвалення - суд заблокував її через кілька годин

Київ • УНН

 • 3524 перегляди

Федеральна комісія схвалила 76-метрову тріумфальну арку Трампа в Арлінгтоні. Суддя тимчасово зупинила будівництво на 14 днів.

Тріумфальна арка Трампа отримала схвалення - суд заблокував її через кілька годин

У США федеральна комісія з планування схвалила будівництво величезної тріумфальної арки президента Дональда Трампа в Арлінгтоні у Вашингтоні, але за кілька годин після цього 6 листопада федеральний суддя тимчасово заблокувала початок будівництва. Про це УНН пише з посиланням на Fox News.

Деталі

Окружний суддя США Таня Чуткан видала 14-денний тимчасовий заборонний наказ про зупинення будівництва запропонованого адміністрацією Трампа монумента.

Чуткан задовольнила клопотання позивачів, які заперечують щодо проєкту у позовах, поданих округом Колумбія та штатом Вірджинія. Ці справи були об'єднані з першим позовом, поданим групою ветеранів В'єтнамської війни та істориком архітектури.

Національна комісія з планування столиці США схвалила проєкт декількома годинами раніше у четвер, 5 листопада, голосуванням 8-4, відкривши шлях для будівництва до втручання суду.

Федеральна комісія схвалила будівництво 76-метрової конструкції, натхненної Тріумфальною аркою в Парижі та призначеної для залучення відвідувачів, що перетинають Меморіальний міст із Арлінгтонського національного цвинтаря до столиці країни. Марк Паолетта, призначений Трампом головою комісії, висловив підтримку новій споруді під час засідання комісії.

"Президент Трамп, як президент і чудовий будівельник, розуміє, що для нашої національної ідентичності важливо демонструвати, хто ми є, за допомогою величних монументів", - сказав Паолетта.

Паолетта, який також є головним юрисконсультом Управління з бюджету та управління Білого дому, зазначив захоплення Трампа подібними монументами по всьому світу.

"Як Трамп часто говорив, у великих містах світу є арки: Париж, Рим, Лондон", - сказав Паолетта.

Джерело: Interior Department
Джерело: Interior Department

Пропонована споруда буде облицьована гранітом і увінчана трьома золотими статуями.

Раніше Трамп заявляв, що тріумфальна арка буде перетворена на військовий комплекс, здатний швидко розгортати велику кількість дронів, з розміщенням снайперів на даху та площі. Він також сказав, що комплекс зберігатиме "велику кількість снайперських боєприпасів".

Трамп хоче розмістити дрони, снайперів і боєприпаси у майбутній Тріумфальній арці Вашингтона21.09.26, 00:56 • 5189 переглядiв

Джерело: White House

Проєкт викликав критику з боку захисників історичної спадщини, законодавців та ветеранів, які стверджують, що він може зіпсувати вид на Меморіал Лінкольна та Арлінгтонський національний цвинтар.

Противники також ставлять під сумнів необхідність схвалення проєкту Конгресом відповідно до федерального законодавства.

Національна комісія з планування столиці раніше схвалила місце будівництва та попередні плани.

Трамп підписав заборону майбутнім президентам змінювати Овальний кабінет06.11.26, 08:54 • 6022 перегляди

Юлія Шрамко

СвітУНН LiteНерухомість
Вибори в США
Білий дім
Рим
Вірджинія
Вашингтон
Дональд Трамп
Париж
Сполучені Штати Америки
Лондон