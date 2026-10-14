Кэш Патель. Фото: REUTERS/Evan Vucci

В Федеральном бюро расследований заявили, что директор Кэш Патель не ездил в рф, а находился в Вирджинии на мероприятии, связанном с правоохранительными органами, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Филиал ABC News в Вирджинии также показал Пателя на мероприятии в Линчбурге в среду.

"Вот где на самом деле находится Кэш ​Патель… ​Liberty ⁠U, который проводит мероприятие в знак признательности правоохранительным органам", — говорится в публикации.

Добавим

Ранее MS NOW со ссылкой на два неназванных источника сообщило в среду, что глава ФБР прилетел в россию для двухдневной встречи в ​москве и ​санкт-петербурге.