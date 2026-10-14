В ФБР опровергли сообщения о поездке Кэша Пателя в россию
Киев • УНН
В ФБР заявили, что Кэш Патель находился в Вирджинии на мероприятии для сотрудников правоохранительных органов. Ранее СМИ сообщали о его визите в россию.
В Федеральном бюро расследований заявили, что директор Кэш Патель не ездил в рф, а находился в Вирджинии на мероприятии, связанном с правоохранительными органами, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Филиал ABC News в Вирджинии также показал Пателя на мероприятии в Линчбурге в среду.
"Вот где на самом деле находится Кэш Патель… Liberty U, который проводит мероприятие в знак признательности правоохранительным органам", — говорится в публикации.
Добавим
Ранее MS NOW со ссылкой на два неназванных источника сообщило в среду, что глава ФБР прилетел в россию для двухдневной встречи в москве и санкт-петербурге.