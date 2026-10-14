Кеш Патель. Фото: REUTERS/Evan Vucci

У Федеральному бюро розслідувань заявили, що директор Кеш Патель не їздив до рф, а перебував у Вірджинії на заході, пов’язаному з правоохоронними органами, передає УНН із посиланням на Reuters.

Філія ABC News у Вірджинії також показала Пателя на заході в Лінчбурзі в середу.

"Ось де насправді знаходиться Кеш ​Патель… ​Liberty ⁠U, який проводить захід із вдячністю правоохоронним органам", — йдеться у дописі.

Додамо

Раніше MS NOW з посиланням на два неназваних джерела повідомило раніше в середу, що глава ФБР прилетів до росії для дводенної зустрічі в ​москві та ​санкт-петербурзі.