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У ФБР спростували повідомлення про поїздку Кеша Пателя до росії

Київ • УНН

 • 6436 перегляди

У ФБР заявили, що Кеш Патель перебував у Вірджинії на заході для правоохоронців. Раніше ЗМІ повідомляли про його візит до росії.

У ФБР спростували повідомлення про поїздку Кеша Пателя до росії
Кеш Патель. Фото: REUTERS/Evan Vucci

У Федеральному бюро розслідувань заявили, що директор Кеш Патель не їздив до рф, а перебував у Вірджинії на заході, пов’язаному з правоохоронними органами, передає УНН із посиланням на Reuters.

Філія ABC News у Вірджинії також показала Пателя на заході в Лінчбурзі в середу.

"Ось де насправді знаходиться Кеш ​Патель… ​Liberty ⁠U, який проводить захід із вдячністю правоохоронним органам", — йдеться у дописі.

Додамо

Раніше MS NOW з посиланням на два неназваних джерела повідомило раніше в середу, що глава ФБР прилетів до росії для дводенної зустрічі в ​москві та ​санкт-петербурзі.

Антоніна Туманова

Світ
Каш Патель
Федеральне бюро розслідувань
Вірджинія