У ФБР спростували повідомлення про поїздку Кеша Пателя до росії
Київ • УНН
У ФБР заявили, що Кеш Патель перебував у Вірджинії на заході для правоохоронців. Раніше ЗМІ повідомляли про його візит до росії.
Кеш Патель. Фото: REUTERS/Evan Vucci
У Федеральному бюро розслідувань заявили, що директор Кеш Патель не їздив до рф, а перебував у Вірджинії на заході, пов’язаному з правоохоронними органами, передає УНН із посиланням на Reuters.
Філія ABC News у Вірджинії також показала Пателя на заході в Лінчбурзі в середу.
"Ось де насправді знаходиться Кеш Патель… Liberty U, який проводить захід із вдячністю правоохоронним органам", — йдеться у дописі.
Додамо
Раніше MS NOW з посиланням на два неназваних джерела повідомило раніше в середу, що глава ФБР прилетів до росії для дводенної зустрічі в москві та санкт-петербурзі.