Глава ФБР прибув до росії - ЗМІ розкрили перші деталі візиту
Київ • УНН
За даними ЗМІ, глава ФБР Кеш Патель прибув до росії для зустрічей з офіційними особами. Його дводенна поїздка охопить москву та санкт-петербург.
Глава ФБР Кеш Патель прибув до росії на зустріч із офіційними особами. Про це повідомляє американський телеканал MS із посиланням на власні джерела, передає УНН.
Деталі
За даними американського телеканалу, Патель запланував дводенну поїздку, в ході якої він відвідає москву і санкт-петербург.
Востаннє голова Федерального бюро розслідувань приїжджав до росії у 2013 році.
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Нагадаємо
Раніше Politico повідомляло, що директор Федерального бюро розслідувань США Каш Патель планує восени здійснити візит до росії, який може відбутися в середині жовтня.