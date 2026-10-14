Глава ФБР прибув до росії - ЗМІ розкрили перші деталі візиту

Кеш Патель. Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Глава ФБР Кеш Патель прибув до росії на зустріч із офіційними особами. Про це повідомляє американський телеканал MS із посиланням на власні джерела, передає УНН.

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За даними американського телеканалу, Патель запланував дводенну поїздку, в ході якої він відвідає москву і санкт-петербург.

Востаннє голова Федерального бюро розслідувань приїжджав до росії у 2013 році.

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Нагадаємо

Раніше Politico повідомляло, що директор Федерального бюро розслідувань США Каш Патель планує восени здійснити візит до росії, який може відбутися в середині жовтня.