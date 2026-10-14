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Глава ФБР прибыл в россию — СМИ раскрыли первые детали визита

Киев • УНН

 • 15451 просмотра

По данным СМИ, глава ФБР Кэш Патель прибыл в россию для встреч с официальными лицами. Его двухдневная поездка охватит москву и санкт-петербург.

Глава ФБР прибыл в россию — СМИ раскрыли первые детали визита
Кэш Патель. Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Глава ФБР Кэш Патель прибыл в россию на встречу с официальными лицами. Об этом сообщает американский телеканал MS со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

По данным американского телеканала, Патель запланировал двухдневную поездку, в ходе которой он посетит москву и санкт-петербург.

В последний раз глава Федерального бюро расследований приезжал в россию в 2013 году.

Глава ЦРУ хотел показать путину реальную ситуацию на фронте и мрачные перспективы для рф — NYT28.08.26, 00:20 • 43995 просмотров

Напомним

Ранее Politico сообщало, что директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель планирует осенью совершить визит в Россию, который может состояться в середине октября.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Каш Патель
Федеральное бюро расследований