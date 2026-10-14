Глава ФБР прибыл в россию — СМИ раскрыли первые детали визита

Кэш Патель. Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Глава ФБР Кэш Патель прибыл в россию на встречу с официальными лицами. Об этом сообщает американский телеканал MS со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

По данным американского телеканала, Патель запланировал двухдневную поездку, в ходе которой он посетит москву и санкт-петербург.

В последний раз глава Федерального бюро расследований приезжал в россию в 2013 году.

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Напомним

Ранее Politico сообщало, что директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель планирует осенью совершить визит в Россию, который может состояться в середине октября.