Глава ФБР прибыл в россию — СМИ раскрыли первые детали визита
Киев • УНН
По данным СМИ, глава ФБР Кэш Патель прибыл в россию для встреч с официальными лицами. Его двухдневная поездка охватит москву и санкт-петербург.
Глава ФБР Кэш Патель прибыл в россию на встречу с официальными лицами. Об этом сообщает американский телеканал MS со ссылкой на собственные источники, передает УНН.
Детали
По данным американского телеканала, Патель запланировал двухдневную поездку, в ходе которой он посетит москву и санкт-петербург.
В последний раз глава Федерального бюро расследований приезжал в россию в 2013 году.
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Напомним
Ранее Politico сообщало, что директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель планирует осенью совершить визит в Россию, который может состояться в середине октября.