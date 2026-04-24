Король Великобритании Чарльз совершит визит в США на фоне худшего кризиса в отношениях за десятилетия

Король Великобритании Карл III на следующей неделе совершит государственный визит в Соединенные Штаты с целью укрепления отношений между странами, переживающими худший кризис за последние десятилетия. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Поездка состоится на фоне обострения между Лондоном и Вашингтоном из-за войны с Ираном. В частности, президент США Дональд Трамп ранее критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за отказ поддержать военные действия.

Визит также совпадает с 250-й годовщиной провозглашения независимости США.

Карл III вместе с королевой Камиллой начнет четырехдневную поездку с частной встречи с Дональдом Трампом. Также запланировано выступление перед Конгрессом США, государственный ужин и поездки в Нью-Йорк и Вирджинию.

Трамп заявил, что визит может способствовать улучшению отношений.

Безусловно, ответ — да… Он храбрый человек и замечательный человек – сказал президент США.

Кризис в отношениях

По оценкам экспертов, нынешнее напряжение между странами является самым серьезным со времен Суэцкого кризиса 1956 года.

Бывший посол Великобритании в США Найджел Шейнвальд отметил, что визит имеет символическое значение и призван подчеркнуть долгосрочные связи между странами.

Речь идет об основах отношений между нашими народами, а не только о текущих событиях – заявил он.

Букингемский дворец также сообщил, что во время визита не планируется никаких контактов с лицами, связанными со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна.

Ожидается, что поездка станет одной из самых резонансных международных миссий Карла III с начала его правления.

