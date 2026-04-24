Король Великобритании Чарльз совершит визит в США на фоне худшего кризиса в отношениях за десятилетия

17:17 • 8908 просмотра
ЕС ударит по нефти, банкам и теневому флоту – что входит в 20-й пакет санкций против россии
23 апреля, 15:51 • 16484 просмотра
Кредит ЕС для Украины предусматривает по 45 млрд евро ежегодно - как и на что поделены средства
Эксклюзив
23 апреля, 15:48 • 16598 просмотра
«Трамп дарит Путину победу» — эксперт оценил приглашение Путина на G20
Эксклюзив
23 апреля, 14:33 • 15860 просмотра
россия ударила по главному вокзалу Кривого Рога – подробности и детали атаки
Эксклюзив
23 апреля, 14:24 • 16206 просмотра
Ядерное сдерживание возвращается в Европу – континент готовится к войне
23 апреля, 12:33 • 15632 просмотра
Венгрия и Словакия получили первые партии нефти по "Дружбе" после почти трехмесячного перерыва - MOL
23 апреля, 11:51 • 17283 просмотра
ЕС официально утвердил 90 млрд евро для Украины и принял 20-й пакет санкций против РФ
23 апреля, 11:11 • 14836 просмотра
Зеленский рассчитывает на одобрение кредита ЕС и новых санкций против рф: первый транш ожидают до конца мая - начала июня
Эксклюзив
23 апреля, 10:30 • 29862 просмотра
Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса
23 апреля, 09:27 • 16491 просмотра
Профсоюзное движение должно охватить 10 млн членов к 2030 году - глава ФПУ Бызов
В Берлине сына иранского шаха Резу Пехлеви облили томатным соусом23 апреля, 13:37 • 4034 просмотра
На рынке электроэнергии вводят новые предельные цены с мая - НКРЭКУ23 апреля, 13:37 • 7926 просмотра
Трамп приказал ВМС США открыть огонь по иранским лодкам, устанавливающим мины в Ормузском проливе23 апреля, 15:25 • 2802 просмотра
Акционеры Warner Bros. одобрили поглощение компанией Paramount за $81 млрд16:44 • 6816 просмотра
Принц и принцесса Уэльские показали новое фото сына Луи в его восьмой день рожденияVideo17:38 • 3326 просмотра
Как имидж медицинского учреждения влияет на его финансовые показатели? 23 апреля, 11:23 • 25967 просмотра
Перекрестная аллергия – почему организм реагирует на фрукты из-за пыльцы растений23 апреля, 10:41 • 29136 просмотра
Международные конвенции имеют приоритет над национальным правом, но БЭБ игнорирует это в делах против авиационного бизнеса
Эксклюзив
23 апреля, 10:30 • 29862 просмотра
"Ни войны, ни мира" - эксперт объяснил, что происходит с переговорами США и Ирана
Эксклюзив
22 апреля, 13:03 • 75720 просмотра
Бюджетные миллионы для Odrex, или почему НСЗУ платит клинике, на которую жалуются пациенты22 апреля, 10:10 • 61266 просмотра
УНН Lite
Акционеры Warner Bros. одобрили поглощение компанией Paramount за $81 млрд16:44 • 6866 просмотра
Куда поехать за впечатлениями на Тернопольщине - топ-10 локацийPhoto23 апреля, 07:30 • 27474 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 108735 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 84117 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 74133 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фильм
Отопление

Король Великобритании Чарльз совершит визит в США на фоне худшего кризиса в отношениях за десятилетия

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Король Великобритании встретится с Дональдом Трампом и выступит в Конгрессе. Визит направлен на восстановление связей из-за разногласий по поводу войны с Ираном.

Король Великобритании Карл III на следующей неделе совершит государственный визит в Соединенные Штаты с целью укрепления отношений между странами, переживающими худший кризис за последние десятилетия. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Поездка состоится на фоне обострения между Лондоном и Вашингтоном из-за войны с Ираном. В частности, президент США Дональд Трамп ранее критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за отказ поддержать военные действия.

Визит также совпадает с 250-й годовщиной провозглашения независимости США.

Визит короля Чарльза в США под угрозой срыва из-за конфликта Трампа и Стармера - Sky News09.03.26, 06:27 • 7155 просмотров

Карл III вместе с королевой Камиллой начнет четырехдневную поездку с частной встречи с Дональдом Трампом. Также запланировано выступление перед Конгрессом США, государственный ужин и поездки в Нью-Йорк и Вирджинию.

Трамп заявил, что визит может способствовать улучшению отношений.

Безусловно, ответ — да… Он храбрый человек и замечательный человек

– сказал президент США.

Кризис в отношениях

По оценкам экспертов, нынешнее напряжение между странами является самым серьезным со времен Суэцкого кризиса 1956 года.

Бывший посол Великобритании в США Найджел Шейнвальд отметил, что визит имеет символическое значение и призван подчеркнуть долгосрочные связи между странами.

Речь идет об основах отношений между нашими народами, а не только о текущих событиях

– заявил он.

Букингемский дворец также сообщил, что во время визита не планируется никаких контактов с лицами, связанными со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна.

Ожидается, что поездка станет одной из самых резонансных международных миссий Карла III с начала его правления.

Король Чарльз в конце апреля отправится с государственным визитом к Трампу в США31.03.26, 16:49 • 4307 просмотров

Степан Гафтко

