Король Великобритании Чарльз совершит визит в США на фоне худшего кризиса в отношениях за десятилетия
Киев • УНН
Король Великобритании встретится с Дональдом Трампом и выступит в Конгрессе. Визит направлен на восстановление связей из-за разногласий по поводу войны с Ираном.
Король Великобритании Карл III на следующей неделе совершит государственный визит в Соединенные Штаты с целью укрепления отношений между странами, переживающими худший кризис за последние десятилетия. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Поездка состоится на фоне обострения между Лондоном и Вашингтоном из-за войны с Ираном. В частности, президент США Дональд Трамп ранее критиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера за отказ поддержать военные действия.
Визит также совпадает с 250-й годовщиной провозглашения независимости США.
Карл III вместе с королевой Камиллой начнет четырехдневную поездку с частной встречи с Дональдом Трампом. Также запланировано выступление перед Конгрессом США, государственный ужин и поездки в Нью-Йорк и Вирджинию.
Трамп заявил, что визит может способствовать улучшению отношений.
Безусловно, ответ — да… Он храбрый человек и замечательный человек
Кризис в отношениях
По оценкам экспертов, нынешнее напряжение между странами является самым серьезным со времен Суэцкого кризиса 1956 года.
Бывший посол Великобритании в США Найджел Шейнвальд отметил, что визит имеет символическое значение и призван подчеркнуть долгосрочные связи между странами.
Речь идет об основах отношений между нашими народами, а не только о текущих событиях
Букингемский дворец также сообщил, что во время визита не планируется никаких контактов с лицами, связанными со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна.
Ожидается, что поездка станет одной из самых резонансных международных миссий Карла III с начала его правления.
