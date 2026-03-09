Визит короля Чарльза в США под угрозой срыва из-за конфликта Трампа и Стармера - Sky News

$43.8150.90
8 марта, 19:46 • 15487 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 37700 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 57911 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 36863 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 35317 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 28666 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 38756 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 80717 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 44668 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 44936 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
Популярные новости
«Зеленые» побеждают консерваторов Мерца на выборах в немецком Баден-Вюртемберге8 марта, 21:01 • 11067 просмотра
Великобритания осталась с запасами газа всего на два дня - Daily Mail8 марта, 21:23 • 10120 просмотра
Россия массово завозит мигрантов из Центральной Азии на ВОТ и вербует их в армию - ЦНС8 марта, 22:19 • 8430 просмотра
Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину00:53 • 14771 просмотра
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе03:17 • 8480 просмотра
публикации
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 57914 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 79063 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 84171 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 113496 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 76136 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Кир Стармер
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Белый дом
УНН Lite
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 22720 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 30387 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 32691 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 33545 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 34056 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Financial Times
Дипломатка
Шахед-136

Визит короля Чарльза в США под угрозой срыва из-за конфликта Трампа и Стармера - Sky News

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Британские политики призывают отменить апрельский визит монарха в США. Причиной стали споры относительно действий на Ближнем Востоке и критика со стороны Трампа.

Визит короля Чарльза в США под угрозой срыва из-за конфликта Трампа и Стармера - Sky News

Король Чарльз должен посетить США в апреле, чтобы отметить 250-летие независимости страны, однако визит может не состояться из-за конфликта между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом пишет Sky News, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что политики в Великобритании начали бить тревогу и призывать монарха отложить официальную поездку. В частности, лидер либерал-демократической партии Эд Дейви призвал Стармера отменить визит короля из-за "незаконной" войны, которая сопровождается ударами по всей территории Ближнего Востока.

Кир Стармер должен посоветовать королю отменить государственный визит в США, запланированный на апрель

- призвал Дейви.

Политик добавил, что если король все же совершит визит, то это станет "еще одной победой" Дональда Трампа. По его мнению, этого нельзя допустить из-за того, что Трамп "неоднократно оскорблял и наносил вред нашей стране".

Контекст

Президент США Дональд Трамп назвал неуместным предложение Британии отправить авианосцы на Ближний Восток после "победы" США.

Позже премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с Дональдом Трампом после критики со стороны главы Белого дома.

Король Карл III кулуарно повлиял на поддержку Украины Трампом - Зеленский10.11.25, 07:44 • 9845 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Кир Стармер
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты