Визит короля Чарльза в США под угрозой срыва из-за конфликта Трампа и Стармера - Sky News

Король Чарльз должен посетить США в апреле, чтобы отметить 250-летие независимости страны, однако визит может не состояться из-за конфликта между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом пишет Sky News, сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что политики в Великобритании начали бить тревогу и призывать монарха отложить официальную поездку. В частности, лидер либерал-демократической партии Эд Дейви призвал Стармера отменить визит короля из-за "незаконной" войны, которая сопровождается ударами по всей территории Ближнего Востока.

Кир Стармер должен посоветовать королю отменить государственный визит в США, запланированный на апрель - призвал Дейви.

Политик добавил, что если король все же совершит визит, то это станет "еще одной победой" Дональда Трампа. По его мнению, этого нельзя допустить из-за того, что Трамп "неоднократно оскорблял и наносил вред нашей стране".

Контекст

Президент США Дональд Трамп назвал неуместным предложение Британии отправить авианосцы на Ближний Восток после "победы" США.

Позже премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с Дональдом Трампом после критики со стороны главы Белого дома.

