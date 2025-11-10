Король Карл III кулуарно повлиял на поддержку Украины Трампом - Зеленский

ukenru
04:17 • 3822 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 8440 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 39912 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 74262 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 71994 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 99422 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 71880 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 14:50 • 57410 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 52151 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 71757 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 99421 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 154070 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 180200 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 129477 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
7 ноября, 13:59 • 106623 просмотра
Король Карл III кулуарно повлиял на поддержку Украины Трампом - Зеленский

Киев • УНН

 • 1492 просмотра

Король Великобритании Карл III сыграл негласную роль в том, чтобы президент США Дональд Трамп активнее поддерживал Украину. Это произошло после напряженной февральской встречи Трампа с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Король Великобритании Карл III сыграл важную негласную роль в том, чтобы президент США Дональд Трамп активнее поддерживал Украину после напряженной февральской встречи с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале. Об этом глава государства рассказал в интервью The Guardian, сообщает УНН.

Подробности

По словам Зеленского, в сентябре Трамп совершил визит в Британию и провел личную встречу с королем.

Я не знаю всех деталей, но понимаю, что Его Величество послал президенту Трампу важные сигналы

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Трамп уважает короля и считает его "очень важным" - а это для президента США настоящий комплимент, который он не делает "очень многим людям".

"Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, "чувствителен" - не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас", - отметил президент.

Напомним

Президент США Дональд Трамп несколько раз нарушил королевский протокол во время прибытия в Виндзорский замок. В частности, уже во время рукопожатия Трамп поднял левую руку, коснувшись принца Уильяма. Впоследствии он похлопал короля Карла III по спине, после чего обогнал его и направился вперед вместе с гвардейцем.

Совпадение? Жена короля Британии Камилла и первая леди США выбрали для банкета платья в цветах украинского флага18.09.25, 01:18 • 4836 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Дональд Трамп
Карл III
Великобритания
Владимир Зеленский