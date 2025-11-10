Король Карл III кулуарно повлиял на поддержку Украины Трампом - Зеленский

Король Великобритании Карл III сыграл важную негласную роль в том, чтобы президент США Дональд Трамп активнее поддерживал Украину после напряженной февральской встречи с президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в феврале. Об этом глава государства рассказал в интервью The Guardian, сообщает УНН.

Подробности

По словам Зеленского, в сентябре Трамп совершил визит в Британию и провел личную встречу с королем.

Я не знаю всех деталей, но понимаю, что Его Величество послал президенту Трампу важные сигналы - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Трамп уважает короля и считает его "очень важным" - а это для президента США настоящий комплимент, который он не делает "очень многим людям".

"Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, "чувствителен" - не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас", - отметил президент.

Напомним

Президент США Дональд Трамп несколько раз нарушил королевский протокол во время прибытия в Виндзорский замок. В частности, уже во время рукопожатия Трамп поднял левую руку, коснувшись принца Уильяма. Впоследствии он похлопал короля Карла III по спине, после чего обогнал его и направился вперед вместе с гвардейцем.

Совпадение? Жена короля Британии Камилла и первая леди США выбрали для банкета платья в цветах украинского флага