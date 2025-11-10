Король Чарльз III кулуарно вплинув на підтримку України Трампом - Зеленський
Київ • УНН
Король Великої Британії Чарльз III відіграв негласну роль у тому, щоб президент США Дональд Трамп активніше підтримував Україну. Це сталося після напруженої лютневої зустрічі Трампа з президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.
Деталі
За словами Зеленського, у вересні Трамп здійснив візит до Британії та провів особисту зустріч із королем.
Я не знаю всіх деталей, але розумію, що Його Величність надіслав президенту Трампу важливі сигнали
Він підкреслив, що Трамп поважає короля і вважає його "дуже важливим" - а це для президента США справжній комплімент, який він не робить "дуже багатьом людям".
"Його Величність дуже чутливий до нашого народу. Можливо, "чутливий" - не зовсім правильне слово. Він дуже підтримує нас", - зазначив президент.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп кілька разів порушив королівський протокол під час прибуття до Віндзорського замку. Зокрема, уже під час рукостискання Трамп підійняв ліву руку, торкнувши принца Вільяма. Згодом він поплескав короля Чарльза ІІІ по спині, післ чого обігнав його і попрямував уперед разом із гвардійцем.
