Совпадение? Жена короля Британии Камилла и первая леди США выбрали для банкета платья в цветах украинского флага
Киев • УНН
Жена короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились в синем и желтом платьях соответственно на государственном банкете в Виндзорском замке. Королевская семья опубликовала соответствующее фото в соцсети X.
Подробности
Так, королева Камилла надела сдержанное синее платье, которое дополнила изысканным колье и брошью. В свою очередь супруга президента США выбрала платье желтого цвета. Она добавила к нему светлый пояс.
В этот вечер король и королева приветствовали президента Трампа и первую леди Меланию Трамп на государственном банкете, состоявшемся в их честь в Виндзорском замке
Напомним
Президент США Дональд Трамп несколько раз нарушил королевский протокол во время прибытия в Виндзорский замок. В частности, уже во время рукопожатия Трамп поднял левую руку, коснувшись принца Уильяма. Впоследствии он похлопал короля Карла III по спине, после чего обогнал его и направился вперед вместе с гвардейцем.
