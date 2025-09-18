Совпадение? Жена короля Британии Камилла и первая леди США выбрали для банкета платья в цветах украинского флага

$41.180.06
48.660.16
ukenru
19:21 • 7934 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17:46 • 13300 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
16:51 • 16072 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 16551 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 22675 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 35093 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 39549 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 38965 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 106430 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 123373 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2.4м/с
90%
749мм
Популярные новости
В Днепре после атаки дронов поднялись столбы дымаPhoto17 сентября, 16:15 • 4800 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17:24 • 6906 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17:52 • 7722 просмотра
Зеленский назначил Юрия Барабаша судьей Конституционного Суда Украины18:10 • 5894 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе18:36 • 4914 просмотра
публикации
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo19:21 • 7938 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 24405 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 56206 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 106431 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 123374 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Карл III
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Королева Камилла
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Великобритания
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе18:36 • 4986 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17:52 • 7802 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17:24 • 6994 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 41492 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 46627 просмотра
Актуальное
Дія (сервис)
MIM-104 Patriot
Ми-8
ЧатГПТ
E-6 Mercury

Совпадение? Жена короля Британии Камилла и первая леди США выбрали для банкета платья в цветах украинского флага

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Жена короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп появились в синем и желтом платьях соответственно на государственном банкете в Виндзорском замке. Королевская семья опубликовала соответствующее фото в соцсети X.

Совпадение? Жена короля Британии Камилла и первая леди США выбрали для банкета платья в цветах украинского флага

Супруга короля Великобритании Карла III Камилла и первая леди США Мелания Трамп выбрали платья в цветах флага Украины во время государственного банкета в Виндзорском замке. Соответствующее фото публикует королевская семья в соцсети X, сообщает УНН.

Подробности

Так, королева Камилла надела сдержанное синее платье, которое дополнила изысканным колье и брошью. В свою очередь супруга президента США выбрала платье желтого цвета. Она добавила к нему светлый пояс.

В этот вечер король и королева приветствовали президента Трампа и первую леди Меланию Трамп на государственном банкете, состоявшемся в их честь в Виндзорском замке

- говорится в сообщении.

Напомним

Президент США Дональд Трамп несколько раз нарушил королевский протокол во время прибытия в Виндзорский замок. В частности, уже во время рукопожатия Трамп поднял левую руку, коснувшись принца Уильяма. Впоследствии он похлопал короля Карла III по спине, после чего обогнал его и направился вперед вместе с гвардейцем.

Король Карл III призвал поддержать Украину на банкете для президента США Трампа17.09.25, 23:26 • 1638 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Королева Камилла
Дональд Трамп
Великобритания
Соединённые Штаты