19:46
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 22456 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 47299 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 30511 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 29830 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 26800 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 37358 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 79843 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 44202 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 44399 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
Стармер провів переговори з Трампом після заяви президента США про "непотрібність" Британії

Київ • УНН

 1122 перегляди

Прем'єр Британії обговорив з президентом США військову співпрацю та використання авіабаз. Раніше Трамп відмовився від допомоги Лондона у війні з Іраном.

Стармер провів переговори з Трампом після заяви президента США про "непотрібність" Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поговорив з президентом США Дональдом Трамопм у неділю вдень після критики з боку глави Білого дому, який у суботу заявив Британії, що вона йому вже не потрібна у війні з Іраном. Про розмову повідомляє The Guardian, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, за словами речника уряду Британії, лідери "почали з обговорення останньої ситуації на Близькому Сході та військової співпраці між Великою Британією та США шляхом використання баз Королівських ВПС на підтримку колективної самооборони партнерів у регіоні".

Розмова відбулася після попереджень, що початкова відмова Стармера дозволити американським військовим літакам використовувати британські авіабази "зруйнувала" особливі відносини між двома країнами

- пише видання.

Контекст

Президент США Дональд Трамп назвав недоречною пропозицію Британії відправити авіаносці на Близький Схід після "перемоги" США.

