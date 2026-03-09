Стармер провів переговори з Трампом після заяви президента США про "непотрібність" Британії
Київ • УНН
Прем'єр Британії обговорив з президентом США військову співпрацю та використання авіабаз. Раніше Трамп відмовився від допомоги Лондона у війні з Іраном.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поговорив з президентом США Дональдом Трамопм у неділю вдень після критики з боку глави Білого дому, який у суботу заявив Британії, що вона йому вже не потрібна у війні з Іраном. Про розмову повідомляє The Guardian, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що, за словами речника уряду Британії, лідери "почали з обговорення останньої ситуації на Близькому Сході та військової співпраці між Великою Британією та США шляхом використання баз Королівських ВПС на підтримку колективної самооборони партнерів у регіоні".
Розмова відбулася після попереджень, що початкова відмова Стармера дозволити американським військовим літакам використовувати британські авіабази "зруйнувала" особливі відносини між двома країнами
Контекст
Президент США Дональд Трамп назвав недоречною пропозицію Британії відправити авіаносці на Близький Схід після "перемоги" США.
