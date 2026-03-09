Стармер провел переговоры с Трампом после заявления президента США о "ненужности" Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье днем после критики со стороны главы Белого дома, который в субботу заявил Британии, что она ему больше не нужна в войне с Ираном. О разговоре сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, по словам представителя правительства Британии, лидеры "начали с обсуждения последней ситуации на Ближнем Востоке и военного сотрудничества между Великобританией и США путем использования баз Королевских ВВС в поддержку коллективной самообороны партнеров в регионе".

Разговор состоялся после предупреждений, что первоначальный отказ Стармера разрешить американским военным самолетам использовать британские авиабазы "разрушил" особые отношения между двумя странами - пишет издание.

Контекст

Президент США Дональд Трамп назвал неуместным предложение Британии отправить авианосцы на Ближний Восток после "победы" США.

