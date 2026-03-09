Стармер провел переговоры с Трампом после заявления президента США о "ненужности" Британии
Киев • УНН
Премьер Британии обсудил с президентом США военное сотрудничество и использование авиабаз. Ранее Трамп отказался от помощи Лондона в войне с Ираном.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье днем после критики со стороны главы Белого дома, который в субботу заявил Британии, что она ему больше не нужна в войне с Ираном. О разговоре сообщает The Guardian, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что, по словам представителя правительства Британии, лидеры "начали с обсуждения последней ситуации на Ближнем Востоке и военного сотрудничества между Великобританией и США путем использования баз Королевских ВВС в поддержку коллективной самообороны партнеров в регионе".
Разговор состоялся после предупреждений, что первоначальный отказ Стармера разрешить американским военным самолетам использовать британские авиабазы "разрушил" особые отношения между двумя странами
Контекст
Президент США Дональд Трамп назвал неуместным предложение Британии отправить авианосцы на Ближний Восток после "победы" США.
