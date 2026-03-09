Візит короля Чарльза до США під загрозою зриву через конфлікт Трампа та Стармера - Sky News

Король Чарльз має відвідати США у квітні, щоб відзначити 250-річчя незалежності країни, однак візит може не відбутися через конфлікт між президентом США Дональдом Трампом і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це пише Sky News, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що політики у Великій Британії почали бити на сполох і закликати монарха відкласти офіційну поїздку. Зокрема, лідер ліберал-демократичної партії Ед Дейві закликав Стармера скасувати візит короля через "незаконну" війну, яка супроводжується ударами по всій території Близького Сходу.

Кір Стармер повинен порадити королю скасувати державний візит до США, запланований на квітень - закликав Дейві.

Політик додав, що якщо король все ж здійснить візит, то це стане "ще однією перемогою" Дональда Трампа. На його думку, цього не можна допустити через те, що Трамп "неодноразово ображав і завдавав шкоди нашій країні".

Контекст

Президент США Дональд Трамп назвав недоречною пропозицію Британії відправити авіаносці на Близький Схід після "перемоги" США.

Пізніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер поговорив з Дональдом Трампом після критики з боку глави Білого дому.

