Король Чарльз в конце апреля отправится с государственным визитом к Трампу в США

Киев • УНН

 • 1516 просмотра

Король Великобритании посетит Вашингтон 27-30 апреля для встречи с Трампом и выступления в Конгрессе. Это первый государственный визит монарха в США с 2007 года.

Король Великобритании Чарльз и королева Камилла встретятся с президентом США Дональдом Трампом в конце апреля, со ссылкой на подтверждение Букингемского дворца сообщает BBC. Как уточнил президент США Дональд Трамп, визит ожидается 27-30 апреля, пишет УНН.

Детали

"Мы с Меланией рады объявить, что Их Величества, Король и Королева Соединенного Королевства, посетят Соединенные Штаты с историческим государственным визитом с 27 по 30 апреля, который будет включать великолепный банкетный ужин в Белом доме вечером 28 апреля. Это знаменательное событие будет еще более особенным в этом году, поскольку мы отмечаем 250-ю годовщину нашей Великой Страны. Я с нетерпением жду времени, проведенного с Королем, которого я очень уважаю. Это будет великолепно!" - написал при этом президент США Дональд Трамп в Truth Social.

По дороге обратно король, как отмечает BBC, посетит Бермудские острова, британскую заморскую территорию в Северной Атлантике.

Визит в США ожидался уже некоторое время, но такие визиты осуществляются от имени правительства Великобритании, и официальное объявление, похоже, ждало спада политической напряженности вокруг войны с Ираном, пишет издание.

Подробности маршрута в США еще не опубликованы, но он будет включать Вашингтон, округ Колумбия, и это будет первый государственный визит Великобритании в США со времен визита королевы Елизаветы II в 2007 году.

Визит будет включать государственный ужин в Белом доме, и король выступит с речью перед Конгрессом США.

В этом году США отмечают 250-летие своей независимости, и это станет важной частью поездки. Букингемский дворец заявил, что поездка будет посвящена "отмечанию исторических связей и современных двусторонних отношений" между странами.

Незадолго до объявления о поездке во вторник президент Трамп обрушился с критикой на Великобританию и другие страны из-за войны с Ираном, заявив им: "Идите и добывайте свою нефть" в Ормузском проливе, и "США больше не будут помогать вам, как и вы не помогали нам".

Король Карл III кулуарно повлиял на поддержку Украины Трампом - Зеленский10.11.25, 07:44 • 9877 просмотров

Юлия Шрамко

