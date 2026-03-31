Король Чарльз наприкінці квітня поїде з державним візитом до Трампа у США

Король Великої Британії Чарльз та королева Камілла зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом наприкінці квітня, з посиланням на підтвердження Букінгемського палацу повідомляє BBC. Як уточнив президент США Дональд Трамп, візит очікується 27-30 квітня, пише УНН.

"Ми з Меланією раді оголосити, що Їхні Величності, Король і Королева Сполученого Королівства, відвідають Сполучені Штати з історичним державним візитом з 27 по 30 квітня, який включатиме чудову бенкетну вечерю в Білому домі ввечері 28 квітня. Ця знаменна подія буде ще більш особливою цього року, оскільки ми відзначаємо 250-ту річницю нашої Великої Країни. Я з нетерпінням чекаю на час, проведений з Королем, якого я дуже поважаю. Це буде чудово!" - написав при цьому президент США Дональд Трамп у Truth Social.

По дорозі назад король, як зазначає BBC, відвідає Бермудські острови, британську заморську територію в Північній Атлантиці.

Візит до США очікувався вже деякий час, але такі візити здійснюються від імені уряду Великої Британії, і офіційне оголошення, схоже, чекало на спад політичної напруженості навколо війни з Іраном, пише видання.

Подробиці маршруту до США ще не опубліковані, але він включатиме Вашингтон, округ Колумбія, і це буде перший державний візит Великої Британії до США з часів візиту королеви Єлизавети II у 2007 році.

Візит включатиме державну вечерю в Білому домі, і король виступить із промовою перед Конгресом США.

Цього року США відзначають 250-річчя своєї незалежності і це стане важливою частиною поїздки. Букінгемський палац заявив, що поїздка буде присвячена "відзначенню історичних зв'язків та сучасних двосторонніх відносин" між країнами.

Незадовго до оголошення про поїздку у вівторок президент Трамп обрушився з критикою на Велику Британію та інші країни через війну з Іраном, заявивши їм: "Ідіть і добувайте свою нафту" в Ормузькій протоці, і "США більше не допомагатимуть вам, як і ви не допомагали нам".

