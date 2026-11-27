В четверг, 26 ноября, и в пятницу, 27 ноября, восточное побережье США накрыл ветер скоростью до 110 км/ч. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Шторм вызвал задержки рейсов: FlightAware сообщила об отмене 454 рейсов в США в четверг и 2411 задержках. Больше всего пострадали крупные аэропорты в районах Вашингтона и Нью-Йорка.

Сила ветра настолько велика, что людей сбивает с ног, сообщают СМИ. Ухудшение погоды произошло в то время, когда американцы отмечают День благодарения.

По данным Национальной метеорологической службы США, сильные порывы ветра были зарегистрированы или прогнозировались в некоторых районах Вирджинии, Мэриленда, Делавэра, Нью-Джерси, Нью-Йорка и прибрежной Новой Англии.

Напомним

Мощные штормы, проливные дожди, наводнения и снегопады охватили значительную часть США во время празднования Дня благодарения, оставив более 900 000 домов и предприятий без электроснабжения и вызвав масштабные перебои в транспортном сообщении.