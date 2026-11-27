У четвер, 26 листопада, та у п’ятницю, 27 листопада, східне узбережжя США накрив вітер до 110 км/год. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Шторм спричинив затримки рейсів, FlightAware повідомила про 454 скасування рейсів у США у четвер і 2411 затримок. Найбільше постраждали великі аеропорти в районах Вашингтона та Нью-Йорка.

Сила вітру настільки велика, що людей здуває з ніг, повідомляють ЗМІ. Погіршення погоди сталось у час, коли американці відзначають День подяки.

За даними Національної метеорологічної служби США, сильні пориви вітру були зареєстровані або прогнозовані в деяких частинах Вірджинії, Меріленда, Делавера, Нью-Джерсі, Нью-Йорка та прибережної Нової Англії.

Нагадаємо

Потужні шторми, проливні дощі, повені та снігопади охопили значну частину США під час святкування Дня подяки, залишивши понад 900 000 будинків і підприємств без електропостачання та спричинивши масштабні транспортні перебої.