Бюджетное управление Конгресса США оценило «Золотой флот» Трампа в 275 млрд долларов
Киев • УНН
Строительство предложенного Трампом «Золотого флота» из 15 атомных линкоров может стоить до 275 млрд долларов к 2056 году. Первый корабль будет стоить около 23 млрд долларов, а каждый последующий — по 18 млрд.
Строительство предложенного президентом США Дональдом Трампом «Золотого флота» примерно из 15 атомных линкоров может обойтись до 275 млрд долларов к 2056 году. Об этом со ссылкой на отчет Бюджетного управления Конгресса США (CBO) сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Согласно предварительным оценкам CBO, первый корабль будет стоить около 23 млрд долларов, а каждый из следующих 14 — примерно по 18 млрд долларов. Если проект будет реализован, эти линкоры станут самыми дорогими военными кораблями в истории США.
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Эти оценки являются очень неточными и зависят от оценок CBO относительно конструкции корабля и общей программы линкора
Строительство может затянуться
В CBO отмечают, что создание атомных линкоров будет технически сложным. Окончательную сборку планируют проводить на верфи Newport News Shipbuilding в Вирджинии, которая уже отстает от графика строительства трех авианосцев класса Ford.
В отчете предупреждают, что дополнительная нагрузка на предприятие может привести к новым задержкам как в программе строительства авианосцев, так и самих линкоров.
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