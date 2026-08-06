Бюджетное управление Конгресса США оценило «Золотой флот» Трампа в 275 млрд долларов

Строительство предложенного президентом США Дональдом Трампом «Золотого флота» примерно из 15 атомных линкоров может обойтись до 275 млрд долларов к 2056 году. Об этом со ссылкой на отчет Бюджетного управления Конгресса США (CBO) сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Согласно предварительным оценкам CBO, первый корабль будет стоить около 23 млрд долларов, а каждый из следующих 14 — примерно по 18 млрд долларов. Если проект будет реализован, эти линкоры станут самыми дорогими военными кораблями в истории США.

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Эти оценки являются очень неточными и зависят от оценок CBO относительно конструкции корабля и общей программы линкора — говорится в отчете.

Строительство может затянуться

В CBO отмечают, что создание атомных линкоров будет технически сложным. Окончательную сборку планируют проводить на верфи Newport News Shipbuilding в Вирджинии, которая уже отстает от графика строительства трех авианосцев класса Ford.

В отчете предупреждают, что дополнительная нагрузка на предприятие может привести к новым задержкам как в программе строительства авианосцев, так и самих линкоров.

Линкор класса "Трамп" может стать самым дорогим военным кораблем в истории США