17:46 • 1160 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
16:51 • 4454 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
15:01 • 10131 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
12:33 • 17005 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
17 сентября, 09:20 • 31194 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
17 сентября, 05:30 • 38101 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 38021 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 101810 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 119131 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 53746 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto17 сентября, 08:16 • 51591 просмотра
25 миллионов пересечений и сотни нарушителей: представитель ГПСУ рассказал, что происходит на границе с ЕС и Молдовой17 сентября, 10:38 • 5440 просмотра
Отец убитой в США Ирины Заруцкой выехал за границу, информация о том, что его не выпускали, является ложной - Демченко17 сентября, 10:56 • 15783 просмотра
Король Чарльз может повлиять на позицию Трампа по Украине - Politico17 сентября, 11:08 • 20866 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала12:21 • 17299 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Сидни "Омен" Браун, продюсер, работавший с Бейонсе и Дрейком, внезапно скончался в своей нью-йоркской квартире. Причина и обстоятельства смерти в настоящее время выясняются.

Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире

Сидни "Омен" Браун, известный продюсер, работавший над хитами Бейонсе и Дрейка, внезапно скончался в своей нью-йоркской квартире. Причина и обстоятельства смерти в настоящее время выясняются, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Как указывает издание, тело Брауна было найдено членами семьи в его нью-йоркской квартире в субботу после того, как продюсер не появился на выступлении диджея.

"Он был цел и невредим. Так что нам неизвестно, болел ли он, все это произошло довольно внезапно", – рассказала сестра Брауна NBC News, которая первой сообщила о его смерти.

"Причина и обстоятельства смерти ожидают дальнейшего изучения", – сообщили Variety в офисе главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка.

Дополнение

Браун родился в Гарлеме в 1976 году. Он был продюсером ранних релизов Roc-A-Fella, исполненных Мемфисом Бликом и Амилом в начале 2000-х. Он также написал музыку к фильму Roc-A-Fella/Universal Pictures "Бумажные солдаты" 2002 года. Позже Браун продюсировал песню "Tell It Like It Is", ставшую хитом музыкальной индустрии, из альбома Ludacris Release Therapy 2006 года, который получил премию "Грэмми".

Благодаря своей работе с канадским артистом Jellystone примерно в 2003 году Браун познакомился с Ноем "40" Шебибом, который впоследствии стал продюсером Дрейка и соучредителем лейбла звукозаписи OVO Sound.

"Несколько лет спустя Шебиб сказал мне, что ему нужно мое мнение относительно направления Дрейка", - рассказал Омен Billboard.

Это привело к тому, что Барун стал продюсером песни Дрейка "Shut It Down" с участием The-Dream из дебютного альбома рэпера Thank Me Later в 2010 году.

"Нам понадобилась целая ночь, чтобы придумать трек, но мы закончили его и на следующий день сыграли для Дрейка, у которого уже была концепция песни", – сказал Омен Billboard.

Алена Уткина

Новости МираУНН Lite