Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире

Сидни "Омен" Браун, известный продюсер, работавший над хитами Бейонсе и Дрейка, внезапно скончался в своей нью-йоркской квартире. Причина и обстоятельства смерти в настоящее время выясняются, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Как указывает издание, тело Брауна было найдено членами семьи в его нью-йоркской квартире в субботу после того, как продюсер не появился на выступлении диджея.

"Он был цел и невредим. Так что нам неизвестно, болел ли он, все это произошло довольно внезапно", – рассказала сестра Брауна NBC News, которая первой сообщила о его смерти.

"Причина и обстоятельства смерти ожидают дальнейшего изучения", – сообщили Variety в офисе главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка.

Дополнение

Браун родился в Гарлеме в 1976 году. Он был продюсером ранних релизов Roc-A-Fella, исполненных Мемфисом Бликом и Амилом в начале 2000-х. Он также написал музыку к фильму Roc-A-Fella/Universal Pictures "Бумажные солдаты" 2002 года. Позже Браун продюсировал песню "Tell It Like It Is", ставшую хитом музыкальной индустрии, из альбома Ludacris Release Therapy 2006 года, который получил премию "Грэмми".

Благодаря своей работе с канадским артистом Jellystone примерно в 2003 году Браун познакомился с Ноем "40" Шебибом, который впоследствии стал продюсером Дрейка и соучредителем лейбла звукозаписи OVO Sound.

"Несколько лет спустя Шебиб сказал мне, что ему нужно мое мнение относительно направления Дрейка", - рассказал Омен Billboard.

Это привело к тому, что Барун стал продюсером песни Дрейка "Shut It Down" с участием The-Dream из дебютного альбома рэпера Thank Me Later в 2010 году.

"Нам понадобилась целая ночь, чтобы придумать трек, но мы закончили его и на следующий день сыграли для Дрейка, у которого уже была концепция песни", – сказал Омен Billboard.

Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном