Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном
Киев • УНН
Певица Джесси Джей выступила на BBC Radio 2 спустя 11 недель после операции по лечению рака молочной железы. На концерте она поблагодарила фанатов и впервые вывела на сцену своего двухлетнего сына Ская.
На концерте в Челмсфорде она поблагодарила фанатов за поддержку и впервые вывела на сцену своего двухлетнего сына Ская, который спел "Happy Birthday", пишет УНН со ссылкой на NME.
Детали
Выступление состоялось в субботу 6 сентября. Певица сказала, что она "очень благодарна" за то, что была там.
На моем последнем шоу я понятия не имела, что произойдет, и я все еще нахожусь в процессе выздоровления. Но я просто так благодарна быть здесь. Вы не представляете, как я благодарна видеть, как многие из вас поют вместе после стольких лет. Я действительно как маленький ребенок. До сих пор делаю то, что люблю
И еще одна особенная вещь, которая происходит сегодня, это то, что мой сын впервые видит, как я пою на сцене
Джей исполнила новые синглы "Believe In Magic" и "Living My Best Life", рассказав публике о том, как ее диагноз повлиял на релиз последней. А ее двухлетний Скай вышел на сцену и спел импровизированную версию песни "Happy Birthday".
Мне поставили диагноз буквально за две недели до выхода этой песни. Все говорили: "Остановимся, давайте просто все отложим", а я сказала: "Жизнь не в этом. Жизнь - это стоять во время бури, но держать зонтик и просто двигаться вперед. А музыка… не знаю как для вас, но для меня она целитель
Итак, - эта песня называется "Живу своей лучшей жизнью", и именно это я делаю каждый чертов день. Потому что мы никогда не знаем, когда наступит наш последний день. Так что наслаждайтесь этим, крепко обнимите людей, которых вы любите
Дополнение
Вчерашнее выступление состоялось после того, как музыкантка подтвердила, что она вынуждена отложить свои концерты в Великобритании и Европе, поскольку теперь ей запланирована вторая операция.
Поп-звезда объявила, что ей поставили диагноз рак молочной железы на ранней стадии еще в июне, и тогда сказала, что "рак — это отстой в любой форме", но она "держится за слово "ранний"".
Вскоре после этого, 24 июня, певица успешно перенесла операцию. Британская и европейская часть тура должна была начаться в сентябре, но теперь ее переносят на апрель 2026 года. Все билеты, приобретенные на октябрьские концерты, будут действительны на апрельские даты.
Певица также объявила, что отменила все свои концерты в Северной Америке. Она рассказала об этом в видео, опубликованном в Instagram.
Мне нужно улучшить самочувствие, мне нужно исцелиться… вот плохие новости: я не смогла успеть на концерты в США, поэтому их придется отменить
Далее певица отметила, что у нее уже запланированы другие туры и концерты на 2026 год, поэтому перенос дат в США потребует гораздо больше работы.
"Извините. Мне очень жаль, это ужасно… В апреле 2026 года я буду в пути с концертами в Великобритании и Европе, а даты в США будут объявлены, как только мы найдем время и нам будет приятно их посетить".
