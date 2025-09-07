$41.350.00
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Певица Джесси Джей выступила на BBC Radio 2 спустя 11 недель после операции по лечению рака молочной железы. На концерте она поблагодарила фанатов и впервые вывела на сцену своего двухлетнего сына Ская.

Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыном

Певица Джесси Джей выступила на BBC Radio 2 в парке всего через 11 недель после операции по лечению рака молочной железы на ранней стадии.

На концерте в Челмсфорде она поблагодарила фанатов за поддержку и впервые вывела на сцену своего двухлетнего сына Ская, который спел "Happy Birthday", пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

Выступление состоялось в субботу 6 сентября. Певица сказала, что она "очень благодарна" за то, что была там.

На моем последнем шоу я понятия не имела, что произойдет, и я все еще нахожусь в процессе выздоровления. Но я просто так благодарна быть здесь. Вы не представляете, как я благодарна видеть, как многие из вас поют вместе после стольких лет. Я действительно как маленький ребенок. До сих пор делаю то, что люблю

– сказала она публике.

И еще одна особенная вещь, которая происходит сегодня, это то, что мой сын впервые видит, как я пою на сцене

– добавила она. 

Джей исполнила новые синглы "Believe In Magic" и "Living My Best Life", рассказав публике о том, как ее диагноз повлиял на релиз последней. А ее двухлетний Скай вышел на сцену и спел импровизированную версию песни "Happy Birthday".

Мне поставили диагноз буквально за две недели до выхода этой песни. Все говорили: "Остановимся, давайте просто все отложим", а я сказала: "Жизнь не в этом. Жизнь - это стоять во время бури, но держать зонтик и просто двигаться вперед. А музыка… не знаю как для вас, но для меня она целитель

- сказала она.

Итак, - эта песня называется "Живу своей лучшей жизнью", и именно это я делаю каждый чертов день. Потому что мы никогда не знаем, когда наступит наш последний день. Так что наслаждайтесь этим, крепко обнимите людей, которых вы любите

- продолжила она. 

Дополнение

Вчерашнее выступление состоялось после того, как музыкантка подтвердила, что она вынуждена отложить свои концерты в Великобритании и Европе, поскольку теперь ей запланирована вторая операция.

Поп-звезда объявила, что ей поставили диагноз рак молочной железы на ранней стадии еще в июне, и тогда сказала, что "рак — это отстой в любой форме", но она "держится за слово "ранний"".

Вскоре после этого, 24 июня, певица успешно перенесла операцию. Британская и европейская часть тура должна была начаться в сентябре, но теперь ее переносят на апрель 2026 года. Все билеты, приобретенные на октябрьские концерты, будут действительны на апрельские даты.

Певица также объявила, что отменила все свои концерты в Северной Америке. Она рассказала об этом в видео, опубликованном в Instagram.

Мне нужно улучшить самочувствие, мне нужно исцелиться… вот плохие новости: я не смогла успеть на концерты в США, поэтому их придется отменить

- сказала она.

Далее певица отметила, что у нее уже запланированы другие туры и концерты на 2026 год, поэтому перенос дат в США потребует гораздо больше работы.

"Извините. Мне очень жаль, это ужасно… В апреле 2026 года я буду в пути с концертами в Великобритании и Европе, а даты в США будут объявлены, как только мы найдем время и нам будет приятно их посетить".

Алена Уткина

ЗдоровьеУНН Lite
Великобритания
Европа
Соединённые Штаты