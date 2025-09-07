Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином

Співачка Джессі Джей виступила на BBC Radio 2 у парку лише через 11 тижнів після операції з лікування раку молочної залози на ранній стадії.

На концерті в Челмсфорді вона подякувала фанатам за підтримку та вперше вивела на сцену свого дворічного сина Ская, який заспівав "Happy Birthday", пише УНН із посиланням на NME.

Деталі

Виступ відбувся у суботу 6 вересня. Співачка сказала, що вона "дуже вдячна" за те, що була там.

На моєму останньому шоу я й гадки не мала, що станеться, і я все ще перебуваю в процесі одужання. Але я просто так вдячна бути тут. Ви не уявляєте, як я вдячна бачити, як багато з вас співають разом після стількох років. Я справді ніби маленька дитина. Досі роблю те, що люблю – сказала вона публіці.

І ще одна особлива річ, яка відбувається сьогодні, це те, що мій син вперше бачить, як я співаю на сцені – додала вона.

Джей виконала нові сингли "Believe In Magic" та "Living My Best Life", розповівши публіці про те, як її діагноз вплинув на реліз останньої. А її дворічний Скай вийшов на сцену та заспівав імпровізовану версію пісні "Happy Birthday".

Мені поставили діагноз буквально за два тижні до виходу цієї пісні. Усі казали: "Зупинімось, давайте просто все відкладемо", а я сказала: "Життя не в цьому. Життя - це стояти під час бурі, але тримати парасольку та просто рухатися вперед. А музика… не знаю як для вас, але для мене вона цілитель - сказала вона.

Отже, - ця пісня називається "Живу своїм найкращим життям", і саме це я роблю кожного клятого дня. Бо ми ніколи не знаємо, коли настане наш останній день. Тож насолоджуйтесь цим, міцно обійміть людей, яких ви любите - продовжила вона.

Доповнення

Вчорашній виступ відбувся після того, як музикантка підтвердила, що вона змушена відкласти свої концерти у Великій Британії та Європі, оскільки тепер їй запланована друга операція.

Попзірка оголосила, що їй поставили діагноз рак молочної залози на ранній стадії ще в червні, і тоді сказала, що "рак — це відстій у будь-якій формі", але вона "тримається за слово "ранній"".

Невдовзі після цього, 24 червня, співачка успішно перенесла операцію. Британська та європейська частина туру мала розпочатися у вересні, але тепер її переносять на квітень 2026 року. Усі квитки, придбані на жовтневі концерти, будуть дійсні на квітневі дати.

Співачка також оголосила, що скасувала всі свої концерти в Північній Америці. Вона розповіла про це у відео, опублікованому в Instagram.

Мені потрібно покращити самопочуття, мені потрібно зцілитися… ось погані новини: я не змогла встигнути на концерти в США, тому їх доведеться скасувати - сказала вона.

Далі співачка зазначила, що в неї вже заплановані інші тури та концерти на 2026 рік, тому перенесення дат у США вимагатиме набагато більше роботи.

"Вибачте. Мені дуже шкода, це жахливо… У квітні 2026 року я буду в дорозі з концертами у Великій Британії та Європі, а дати у США будуть оголошені, щойно ми знайдемо час і нам буде приємно їх відвідати".

