Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
Київ • УНН
Співачка Джессі Джей виступила на BBC Radio 2 через 11 тижнів після операції з лікування раку молочної залози. На концерті вона подякувала фанатам і вперше вивела на сцену свого дворічного сина Ская.
Співачка Джессі Джей виступила на BBC Radio 2 у парку лише через 11 тижнів після операції з лікування раку молочної залози на ранній стадії.
На концерті в Челмсфорді вона подякувала фанатам за підтримку та вперше вивела на сцену свого дворічного сина Ская, який заспівав "Happy Birthday", пише УНН із посиланням на NME.
Деталі
Виступ відбувся у суботу 6 вересня. Співачка сказала, що вона "дуже вдячна" за те, що була там.
На моєму останньому шоу я й гадки не мала, що станеться, і я все ще перебуваю в процесі одужання. Але я просто так вдячна бути тут. Ви не уявляєте, як я вдячна бачити, як багато з вас співають разом після стількох років. Я справді ніби маленька дитина. Досі роблю те, що люблю
І ще одна особлива річ, яка відбувається сьогодні, це те, що мій син вперше бачить, як я співаю на сцені
Джей виконала нові сингли "Believe In Magic" та "Living My Best Life", розповівши публіці про те, як її діагноз вплинув на реліз останньої. А її дворічний Скай вийшов на сцену та заспівав імпровізовану версію пісні "Happy Birthday".
Мені поставили діагноз буквально за два тижні до виходу цієї пісні. Усі казали: "Зупинімось, давайте просто все відкладемо", а я сказала: "Життя не в цьому. Життя - це стояти під час бурі, але тримати парасольку та просто рухатися вперед. А музика… не знаю як для вас, але для мене вона цілитель
Отже, - ця пісня називається "Живу своїм найкращим життям", і саме це я роблю кожного клятого дня. Бо ми ніколи не знаємо, коли настане наш останній день. Тож насолоджуйтесь цим, міцно обійміть людей, яких ви любите
Доповнення
Вчорашній виступ відбувся після того, як музикантка підтвердила, що вона змушена відкласти свої концерти у Великій Британії та Європі, оскільки тепер їй запланована друга операція.
Попзірка оголосила, що їй поставили діагноз рак молочної залози на ранній стадії ще в червні, і тоді сказала, що "рак — це відстій у будь-якій формі", але вона "тримається за слово "ранній"".
Невдовзі після цього, 24 червня, співачка успішно перенесла операцію. Британська та європейська частина туру мала розпочатися у вересні, але тепер її переносять на квітень 2026 року. Усі квитки, придбані на жовтневі концерти, будуть дійсні на квітневі дати.
Співачка також оголосила, що скасувала всі свої концерти в Північній Америці. Вона розповіла про це у відео, опублікованому в Instagram.
Мені потрібно покращити самопочуття, мені потрібно зцілитися… ось погані новини: я не змогла встигнути на концерти в США, тому їх доведеться скасувати
Далі співачка зазначила, що в неї вже заплановані інші тури та концерти на 2026 рік, тому перенесення дат у США вимагатиме набагато більше роботи.
"Вибачте. Мені дуже шкода, це жахливо… У квітні 2026 року я буду в дорозі з концертами у Великій Британії та Європі, а дати у США будуть оголошені, щойно ми знайдемо час і нам буде приємно їх відвідати".
