Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі

Сідні "Омен" Браун, відомий продюсер, який працював над хітами Бейонсе та Дрейка, раптово помер у своїй нью-йоркській квартирі. Причина та обставини смерті наразі з’ясовуються, пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Як вказує видання, тіло Брауна було знайдено членами родини в його нью-йоркській квартирі в суботу після того, як продюсер не з'явився на виступі діджея.

"Він був цілим і здоровим. Тож нам невідомо, чи він хворів, все це сталося досить раптово", – розповіла сестра Брауна NBC News, яка першою повідомила про його смерть.

"Причина та обставини смерті очікують подальшого вивчення", – повідомили Variety в офісі головного судово-медичного експерта Нью-Йорка.

Доповнення

Браун народився в Гарлемі в 1976 році. він був продюсером ранніх релізів Roc-A-Fella, виконаних Мемфісом Бліком та Амілом на початку 2000-х. Він також написав музику до фільму Roc-A-Fella/Universal Pictures "Паперові солдати" 2002 року. Пізніше Браун продюсував пісню "Tell It Like It Is", що стала хітом музичної індустрії, з альбому Ludacris Release Therapy 2006 року, який отримав премію "Ґреммі".

Завдяки своїй роботі з канадським артистом Jellystone приблизно у 2003 році Браун познайомився з Ноєм "40" Шебібом, який згодом став продюсером Дрейка та співзасновником лейблу звукозапису OVO Sound.

"Кілька років по тому Шебіб сказав мені, що йому потрібна моя думка щодо напрямку Дрейка", - розповів Омен Billboard.

Це призвело до того, що Барун став продюсером пісні Дрейка "Shut It Down" за участю The-Dream з дебютного альбому репера Thank Me Later у 2010 році.

"Нам знадобилася ціла ніч, щоб придумати трек, але ми закінчили його та наступного дня зіграли для Дрейка, у якого вже була концепція пісні", – сказав Омен Billboard.

Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином