17:46 • 1226 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
16:51 • 4562 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
15:01 • 10174 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
12:33 • 17043 перегляди
США оголосили про внесок 75 млн доларів у Інвестиційний фонд відбудови України
17 вересня, 09:20 • 31231 перегляди
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
17 вересня, 09:16 • 32330 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
17 вересня, 05:30 • 38117 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 38030 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 101841 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 119154 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз ІІІ
Королева Камілла
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Державний кордон України
Дія (сервіс)
MIM-104 Patriot
Мі-8
ChatGPT
E-6 Mercury

Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі

Київ • УНН

 • 956 перегляди

Сідні "Омен" Браун, продюсер, який працював з Бейонсе та Дрейком, раптово помер у своїй нью-йоркській квартирі. Причина та обставини смерті наразі з'ясовуються.

Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі

Сідні "Омен" Браун, відомий продюсер, який працював над хітами Бейонсе та Дрейка, раптово помер у своїй нью-йоркській квартирі. Причина та обставини смерті наразі з’ясовуються, пише УНН із посиланням на Variety.

Деталі

Як вказує видання, тіло Брауна було знайдено членами родини в його нью-йоркській квартирі в суботу після того, як продюсер не з'явився на виступі діджея.

"Він був цілим і здоровим. Тож нам невідомо, чи він хворів, все це сталося досить раптово", – розповіла сестра Брауна NBC News, яка першою повідомила про його смерть.

"Причина та обставини смерті очікують подальшого вивчення", – повідомили Variety в офісі головного судово-медичного експерта Нью-Йорка.

Доповнення

Браун народився в Гарлемі в 1976 році. він був продюсером ранніх релізів Roc-A-Fella, виконаних Мемфісом Бліком та Амілом на початку 2000-х. Він також написав музику до фільму Roc-A-Fella/Universal Pictures "Паперові солдати" 2002 року. Пізніше Браун продюсував пісню "Tell It Like It Is", що стала хітом музичної індустрії, з альбому Ludacris Release Therapy 2006 року, який отримав премію "Ґреммі".

Завдяки своїй роботі з канадським артистом Jellystone приблизно у 2003 році Браун познайомився з Ноєм "40" Шебібом, який згодом став продюсером Дрейка та співзасновником лейблу звукозапису OVO Sound.

"Кілька років по тому Шебіб сказав мені, що йому потрібна моя думка щодо напрямку Дрейка", - розповів Омен Billboard.

Це призвело до того, що Барун став продюсером пісні Дрейка "Shut It Down" за участю The-Dream з дебютного альбому репера Thank Me Later у 2010 році.

"Нам знадобилася ціла ніч, щоб придумати трек, але ми закінчили його та наступного дня зіграли для Дрейка, у якого вже була концепція пісні", – сказав Омен Billboard.

Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином07.09.25, 11:47 • 90150 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуУНН Lite