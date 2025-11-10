$41.980.11
Эксклюзив
12:12 • 8308 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10:02 • 23798 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолодание
Эксклюзив
09:50 • 55608 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28 • 33785 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
08:17 • 38809 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики
10 ноября, 04:17 • 37076 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 29802 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 53993 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 85004 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 76918 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
публикации
Эксклюзивы
Масштабная коррупционная схема в энергетике: в кабинете подозреваемого нашли "интересный артефакт" с символикой рф

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

Правоохранители обнародовали фото, вероятно, сделанное во время обысков. На снимке изображен, скорее всего, записная книжка с надписью "Служба безопасности президента российской федерации".

Масштабная коррупционная схема в энергетике: в кабинете подозреваемого нашли "интересный артефакт" с символикой рф

В понедельник, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы правоохранители обнаружили "интересный артефакт". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

Детали

Правоохранители обнародовали фото, вероятно, сделанное во время обысков. На снимке изображен, скорее всего, блокнот с надписью "Служба безопасности президента российской федерации". Правоохранители назвали свою находку "интересным артефактом", но не уточнили, кому он принадлежит.

Что известно об операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики?

В настоящее время известно, что обыски происходят на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.

Контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. В САП отметили, что эта практика получила название "шлагбаум".

Следствие выяснило, что к реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.

В рамках дела с утра 10 ноября проходит ряд обысков. Так, во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики НАБУ и САП обнаружили "интересный артефакт" с российской символикой. В частности, блокнот, на обложке которого виднеется надпись – "Служба безопасности президента российской федерации", а также соответствующий логотип.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы и возможные угрозы от антикоррупционных органов.

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Энергетика
Обыск
Война в Украине
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Украина