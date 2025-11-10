Масштабная коррупционная схема в энергетике: в кабинете подозреваемого нашли "интересный артефакт" с символикой рф
Киев • УНН
В понедельник, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы правоохранители обнаружили "интересный артефакт". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
Правоохранители обнародовали фото, вероятно, сделанное во время обысков. На снимке изображен, скорее всего, блокнот с надписью "Служба безопасности президента российской федерации". Правоохранители назвали свою находку "интересным артефактом", но не уточнили, кому он принадлежит.
Что известно об операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики?
В настоящее время известно, что обыски происходят на фоне разоблачения коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Речь идет о якобы систематическом получении неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15% от стоимости контрактов.
Контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика. В САП отметили, что эта практика получила название "шлагбаум".
Следствие выяснило, что к реализации схемы руководитель преступной организации привлек бывшего заместителя руководителя Фонда государственного имущества, который в дальнейшем стал советником министра энергетики, а также бывшего правоохранителя, занимавшего должность исполнительного директора по физической защите и безопасности компании.
В рамках дела с утра 10 ноября проходит ряд обысков. Так, во время обыска в офисе одного из соорганизаторов коррупционной схемы в сфере энергетики НАБУ и САП обнаружили "интересный артефакт" с российской символикой. В частности, блокнот, на обложке которого виднеется надпись – "Служба безопасности президента российской федерации", а также соответствующий логотип.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало часть записей по масштабному коррупционному делу в энергетике. На аудиозаписях подозреваемые лица обсуждают коррупционные схемы и возможные угрозы от антикоррупционных органов.