Парламент уволил Гринчук с должности министра энергетики
Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении Светланы Гринчук с должности Министра энергетики Украины. Это решение было принято на заседании парламента.
Детали
Соответствующее постановление №14212 "Об увольнении Гринчук С.В. с должности министра энергетики Украины" поддержали 315 народных депутатов.
Гринчук, как и уже бывший министр юстиции Герман Галущенко, не присутствовала в зале парламента.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время заседания заявил, что не располагает информацией о том, где находится Гринчук.
"Хочу сказать, что никаких действующих командировок нет. Каких-либо фактов о пересечении границы тоже нет", - сказал Качка.
Справка
Светлана Гринчук - родилась 11 ноября 1985 года в городе Черновцы.
В 2019 году стала советником Премьер-министра Украины по вопросам охраны окружающей среды и изменения климата на общественных началах. В 2020 году занимала аналогичную должность советника в Министерстве финансов Украины.
В 2022 году стала заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, ответственной за европейскую интеграцию министерства. Формировала и реализовывала политику по вопросам европейской интеграции, соблюдения и организации выполнения обязательств, взятых Украиной по международным договорам, в части компетенции Минприроды. Занималась разработкой и осуществлением мер по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
В сентябре 2023 года заняла должность заместителя министра энергетики Украины, где координировала работу по разработке общегосударственных и региональных стратегий, государственных целевых программ, планов развития в сфере энергетики и должность директора Офиса поддержки реформ при министерстве энергетики, где осуществляла реализацию политики по интеграции энергетических рынков с ЕС, декарбонизации энергетики и развития ВИЭ, корпоративного управления, энергетической безопасности.
5 сентября 2024 года назначена министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
17 июля 2025 года назначена на должность министра энергетики Украины.
10 ноября НАБУ и САП сообщили об операции по разоблачению коррупционной схемы влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом". Операция получила название "Мидас". На фоне этого министр энергетики Светлана Гринчук подала заявление об отставке.
12 ноября Кабинет министров внес на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук.