Пожар произошел в тысячелетней мечети-памятнике ЮНЕСКО в Испании
Киев • УНН
Знаковая мечеть-собор в Кордове, объект наследия ЮНЕСКО, пострадала от масштабного пожара. Огонь, вероятно, возник из-за короткого замыкания в электрической подметальной машине, распространившись на крышу.
В знаковой мечети Кордовы - главной туристической достопримечательности и объекте наследия ЮНЕСКО в Андалусии в Испании вспыхнул масштабный пожар, пишет УНН со ссылкой на Newsweek.
Детали
Пожар в мечети-соборе Кордовы, возможно, возник из-за короткого замыкания в электрической подметальной машине, сообщают местные СМИ.
El Mundo сообщает, что пожар начался вскоре после 21:00 по местному времени в одной из часовен в нефах Альмансора, которая обычно используется для хранения вещей обслуживающего персонала.
Затем она быстро распространилась на крышу.
На видео с места происшествия видно густой клубящийся дым, поднимающийся из тысячелетнего здания, когда пламя охватило его крышу.
Пожарным удалось взять пламя под контроль и потушить его чуть более чем за час, причина пожара выясняется.
