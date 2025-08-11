Огненная угроза ЮНЕСКО: пожары в Испании вынудили эвакуировать более 1600 человек в Кастилии и Леоне

В воскресенье жаркая волна и сильные пожары охватили регион Кастилия и Леон в Испании, вынудив эвакуировать 1650 жителей из природно-исторических зон и населенных пунктов. Особенно критическая ситуация сложилась в Лас-Медулас - уникальном объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, где пламя усиливали порывы ветра до 50 км/ч. Спасатели работают на пяти фронтах, борясь со стихией и оберегая жизнь и природу. Об этом сообщает Elmundo, пишет УНН.

Детали

Пожары, охватившие территории Лас-Медулас и города Самора, превратились в настоящий вызов для местных властей и служб спасения. Всего более 1600 жителей вынуждены были покинуть свои дома - 800 в зоне Лас-Медулас и 850 в Саморе.

Лас-Медулас, славящаяся древнеримскими рудниками и считающаяся туристической жемчужиной региона Эль-Бьерсо в Испании, пострадала больше всего. Пожар, начавшийся в городе Йерес, быстро распространился благодаря мощным порывам ветра, достигавшим 50 километров в час. Эвакуация охватила несколько городков, среди которых Каруседо, Орельян, Восеси, Венесуса, Санта-Лавилья, а также Льямас-де-ла-Кабрера.

Делегат регионального правительства Эдуардо Диего описал воскресенье как "очень сложный день", когда пожары угрожали не только лесам, но и человеческим поселениям. Эвакуированные жители ищут убежище у родственников, или же размещаются в муниципальных центрах Понферрады - спортивных залах и общежитиях.

Свидетельства очевидцев рисуют драматические сцены борьбы с огнем. Владелица местного отеля Фина Гомес рассказала, как пламя почти достигло самого города, и только вмешательство Гражданской гвардии спасло ее и соседей.

Это был ад - вспоминает женщина, описывая ужас пожара, который заставил покинуть родные дома.

Одновременно в Саморе, а также в городе Ресоба, продолжают бороться с огнем, эвакуируя сотни людей. Из-за новых очагов пожаров власти региона активировали высокий уровень тревоги (PSI 2), ведь пламя угрожает не только природным ландшафтам, но и жилым кварталам.

Ограничение движения транспорта из-за дыма и пыли стали дополнительным препятствием - закрыт участок автомагистрали N-6 между Роданильо и Санто-Томас-де-Ольяс.

К тушению привлечены многочисленные силы пожарных, поддержанные Военным подразделением по чрезвычайным ситуациям (UME), которые ведут борьбу на пяти активных фронтах. Кроме крупнейшего пожара, продолжается ликвидация огня в нескольких меньших очагах в регионе Эль-Бьерсо.

Эта чрезвычайная ситуация в очередной раз напоминает о рисках изменения климата, усиливающих природные катастрофы, и подчеркивает важность оперативной работы спасателей и поддержки общины в борьбе с огненной стихией.

