Огненная угроза ЮНЕСКО: пожары в Испании вынудили эвакуировать более 1600 человек в Кастилии и Леоне

Эксклюзив
10:23 • 1994 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 7410 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 46527 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 73664 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
05:15 • 77306 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 58433 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 108994 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 191320 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 127930 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 293022 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
«Шахтер» получил ошеломляющее предложение по Кевину: сколько стоит бразильский вингер
11 августа, 00:54
«Это было бы лучшим решением»: вице-премьер Польши – о приглашении Зеленского на встречу Трампа с путиным
11 августа, 01:27
«Тупик» для обоих или дипломатическая победа Путина: эксперты FT о встрече лидеров США и РФ на Аляске
11 августа, 01:59
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова
11 августа, 03:04
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT
06:46
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взятке
10:29
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 2022 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 46550 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
Эксклюзив
06:00 • 73688 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе05:15 • 77324 просмотра
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Владимир Зеленский
Сергей Лещенко
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Германия
Львовская область
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии
9 августа, 15:20
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 13:49
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39
Огненная угроза ЮНЕСКО: пожары в Испании вынудили эвакуировать более 1600 человек в Кастилии и Леоне

Киев • УНН

 • 916 просмотра

Сильные пожары в Кастилии и Леоне, Испания, вынудили эвакуировать 1650 жителей, в том числе с объекта ЮНЕСКО Лас-Медулас. Огонь распространяется из-за сильного ветра, спасатели работают на пяти фронтах.

Огненная угроза ЮНЕСКО: пожары в Испании вынудили эвакуировать более 1600 человек в Кастилии и Леоне

В воскресенье жаркая волна и сильные пожары охватили регион Кастилия и Леон в Испании, вынудив эвакуировать 1650 жителей из природно-исторических зон и населенных пунктов. Особенно критическая ситуация сложилась в Лас-Медулас - уникальном объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, где пламя усиливали порывы ветра до 50 км/ч. Спасатели работают на пяти фронтах, борясь со стихией и оберегая жизнь и природу. Об этом сообщает Elmundo, пишет УНН.

Детали

Пожары, охватившие территории Лас-Медулас и города Самора, превратились в настоящий вызов для местных властей и служб спасения. Всего более 1600 жителей вынуждены были покинуть свои дома - 800 в зоне Лас-Медулас и 850 в Саморе.

Лас-Медулас, славящаяся древнеримскими рудниками и считающаяся туристической жемчужиной региона Эль-Бьерсо в Испании, пострадала больше всего. Пожар, начавшийся в городе Йерес, быстро распространился благодаря мощным порывам ветра, достигавшим 50 километров в час. Эвакуация охватила несколько городков, среди которых Каруседо, Орельян, Восеси, Венесуса, Санта-Лавилья, а также Льямас-де-ла-Кабрера.

Делегат регионального правительства Эдуардо Диего описал воскресенье как "очень сложный день", когда пожары угрожали не только лесам, но и человеческим поселениям. Эвакуированные жители ищут убежище у родственников, или же размещаются в муниципальных центрах Понферрады - спортивных залах и общежитиях.

Свидетельства очевидцев рисуют драматические сцены борьбы с огнем. Владелица местного отеля Фина Гомес рассказала, как пламя почти достигло самого города, и только вмешательство Гражданской гвардии спасло ее и соседей.

Это был ад

 - вспоминает женщина, описывая ужас пожара, который заставил покинуть родные дома.

Одновременно в Саморе, а также в городе Ресоба, продолжают бороться с огнем, эвакуируя сотни людей. Из-за новых очагов пожаров власти региона активировали высокий уровень тревоги (PSI 2), ведь пламя угрожает не только природным ландшафтам, но и жилым кварталам.

Ограничение движения транспорта из-за дыма и пыли стали дополнительным препятствием - закрыт участок автомагистрали N-6 между Роданильо и Санто-Томас-де-Ольяс.

К тушению привлечены многочисленные силы пожарных, поддержанные Военным подразделением по чрезвычайным ситуациям (UME), которые ведут борьбу на пяти активных фронтах. Кроме крупнейшего пожара, продолжается ликвидация огня в нескольких меньших очагах в регионе Эль-Бьерсо.

Эта чрезвычайная ситуация в очередной раз напоминает о рисках изменения климата, усиливающих природные катастрофы, и подчеркивает важность оперативной работы спасателей и поддержки общины в борьбе с огненной стихией.

Напомним

Знаковая мечеть-собор в испанской Кордове, объект наследия ЮНЕСКО, пострадала от масштабного пожара. Огонь, вероятно, возник из-за короткого замыкания в электрической подметальной машине, распространившись на крышу.

Степан Гафтко

Новости МираПроисшествия
