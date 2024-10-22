Вчені закликають міністрів Північної Європи захистити Атлантичний океан від загроз глобального потепління
Київ • УНН
Понад 40 кліматологів звернулися до міністрів Північної Європи щодо змін в Атлантичному океані через глобальне потепління. Вчені закликають до термінових дій для запобігання колапсу океанічних течій та кліматичних змін.
Кліматологи закликають міністрів Північної Європи втрутитися в боротьбу з глобальним потеплінням. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Понад 40 кліматологів звернулися до міністрів країн Північної Європи з закликом вжити термінових заходів для запобігання серйозним змінам у течії Атлантичного океану, які можуть виникнути внаслідок глобального потепління. Вчені попереджають, що такі зміни можуть призвести до різких коливань погодних умов і завдати шкоди численним екосистемам.
Зокрема, експерти висловлюють занепокоєння щодо можливого колапсу атлантичної меридіональної перевертної циркуляції – системи океанічних течій, що транспортує теплу воду в Північну Атлантику та забезпечує помірний клімат у Європі. Вони вважають, що такі зміни можуть серйозно загрожувати умовам життя людей не лише в Арктичному регіоні, але й за його межами.
Кліматологи закликають уряди країн регіону до активних дій, спрямованих на зменшення викидів парникових газів і підтримку програм, що допоможуть зберегти екосистеми, залежні від стабільності океанічних течій. Вони підкреслюють, що своєчасні рішення можуть стати критично важливими для збереження кліматичного балансу в Північній Атлантиці та запобігання катастрофічним наслідкам для людей і природи.
Протягом десятиліття глобальне потепління може викликати "переломні моменти", які матимуть катастрофічні наслідки для всього світу - вчені06.12.23, 11:10 • 26905 переглядiв