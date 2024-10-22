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Вчені закликають міністрів Північної Європи захистити Атлантичний океан від загроз глобального потепління

Київ • УНН

 • 16160 перегляди

Понад 40 кліматологів звернулися до міністрів Північної Європи щодо змін в Атлантичному океані через глобальне потепління. Вчені закликають до термінових дій для запобігання колапсу океанічних течій та кліматичних змін.

Вчені закликають міністрів Північної Європи захистити Атлантичний океан від загроз глобального потепління

Кліматологи закликають міністрів Північної Європи втрутитися в боротьбу з глобальним потеплінням. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Понад 40 кліматологів звернулися до міністрів країн Північної Європи з закликом вжити термінових заходів для запобігання серйозним змінам у течії Атлантичного океану, які можуть виникнути внаслідок глобального потепління. Вчені попереджають, що такі зміни можуть призвести до різких коливань погодних умов і завдати шкоди численним екосистемам.

Зокрема, експерти висловлюють занепокоєння щодо можливого колапсу атлантичної меридіональної перевертної циркуляції – системи океанічних течій, що транспортує теплу воду в Північну Атлантику та забезпечує помірний клімат у Європі. Вони вважають, що такі зміни можуть серйозно загрожувати умовам життя людей не лише в Арктичному регіоні, але й за його межами.

Кліматологи закликають уряди країн регіону до активних дій, спрямованих на зменшення викидів парникових газів і підтримку програм, що допоможуть зберегти екосистеми, залежні від стабільності океанічних течій. Вони підкреслюють, що своєчасні рішення можуть стати критично важливими для збереження кліматичного балансу в Північній Атлантиці та запобігання катастрофічним наслідкам для людей і природи.

Протягом десятиліття глобальне потепління може викликати "переломні моменти", які матимуть катастрофічні наслідки для всього світу - вчені06.12.23, 11:10 • 26905 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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